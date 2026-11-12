16 cidades do Paraná podem entrar em nova rota turística de águas termais

Um projeto de lei apresentado pela deputada estadual Maria Victoria (PP) propõe instituir a Rota das Águas Termais no roteiro oficial de turismo do Paraná. A iniciativa reúne 16 municípios de diferentes regiões e busca ampliar a visibilidade dos destinos, atrair visitantes e estimular a geração de empregos e renda, especialmente no interior.

A proposta é formalizada pelo Projeto de Lei nº 838/2026, que prevê a integração dos atrativos termais em um roteiro estadual. A ideia é incentivar a circulação de turistas entre as cidades e fortalecer atividades ligadas ao lazer, bem-estar, hospedagem, gastronomia e ecoturismo. O texto também autoriza o Poder Executivo a regulamentar a futura lei.

Integram a rota propostas as cidades de Bandeirantes, Campo Largo, Candói, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Beltrão, Iretama, Itaipulândia, Mallet, Maringá, Ribeirão Claro, Rio Bonito do Iguaçu, Sulina e Verê.

Segundo a justificativa do projeto, a divulgação conjunta dos destinos pode estimular investimentos privados e fortalecer o setor. A deputada defende que a iniciativa transforme o potencial natural dos municípios em oportunidades econômicas.

“O Paraná tem riquezas naturais extraordinárias e um enorme potencial turístico no segmento termal. Queremos transformar as vocações e as riquezas naturais em oportunidades reais de desenvolvimento”, afirma a redação do projeto.

Tramitação na Assembleia

O projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em 3 de novembro e encaminhado, no dia seguinte, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde será analisado. A consulta preliminar aos registros da Casa não identificou matérias similares em tramitação.

Para se tornar efetivamente lei, o texto ainda precisa passar pelas comissões temáticas e por votação. Se aprovado pelos deputados e sancionado pelo governador, o texto passará a integrar a legislação estadual.