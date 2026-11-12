Após testemunharem morte de invasor em CMEI, crianças recebem apoio psicológico em Curitiba

Mais de um mês após a invasão ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz, em Curitiba, as crianças que estavam na unidade durante a ocorrência estão tendo acesso a apoio psicológico oferecido pelo município. O atendimento também contempla familiares e profissionais da instituição que passaram por uma situação de violência em 9 de outubro, quando um homem invadiu o CMEI e manteve 13 crianças como reféns. Ele acabou morto pela polícia dentro da unidade.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, as secretarias municipais da Educação (SME) e de Gestão de Pessoal (SMGP) oferecem suporte psicológico desde o dia da ocorrência. A assistência é organizada conforme a necessidade de cada pessoa e pode envolver reuniões com a participação da equipe de Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde e sessões individuais, quando necessário.

A Secretaria Municipal da Educação conta com 30 psicólogos contratados que atuam nos Núcleos de Educação. Desde o episódio, dois profissionais de psicologia da pasta estão à disposição da equipe do CMEI e das famílias. Já a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal oferece suporte aos servidores por meio do Núcleo de Saúde Ocupacional e de atendimentos pelo Instituto Curitiba de Saúde (ICS).

A administração municipal informou que o apoio psicológico e os demais atendimentos especializados da Saúde serão mantidos enquanto houver necessidade. A Prefeitura, no entanto, não detalhou quantas crianças estão atualmente em acompanhamento psicológico, quantas precisaram de atendimento individual ou se houve encaminhamentos específicos para outros serviços da rede de saúde.

Retomada das atividades teve acolhimento de profissionais e famílias

As atividades no CMEI São Braz foram retomadas em 14 de outubro, cinco dias após a invasão. A reabertura foi acompanhada por ações de acolhimento aos profissionais, com a participação da diretora da unidade, Daniele Cristina Rosa, representantes das secretarias municipais da Educação e de Gestão de Pessoal, do Núcleo Regional da Educação de Santa Felicidade e das equipes de apoio psicológico.

Na ocasião, a diretora destacou a importância de reconstruir o ambiente de acolhimento e pertencimento que caracteriza a Educação Infantil. “Eles precisam chegar ao CMEI que tenha a cara deles de novo, com o jeito deles de novo. Porque é o mínimo que a gente pode fazer”, afirmou, referindo-se às crianças.

A Prefeitura também informou que a retomada das atividades considerou as necessidades de cada criança e família. A unidade permaneceu aberta para atender os responsáveis que precisavam deixar os filhos no CMEI, respeitando a organização da rotina familiar.

Entre as medidas adotadas após a invasão estão a revisão dos protocolos, o reforço dos recursos de monitoramento e a avaliação de medidas adicionais de proteção. A Guarda Municipal também manteve presença na unidade ao longo do dia.

Efeitos emocionais podem aparecer meses ou anos depois

Mesmo com a retomada da rotina, os possíveis impactos psicológicos de uma experiência de violência não necessariamente desaparecem nos primeiros dias. Os efeitos podem surgir em diferentes momentos e de maneiras distintas, conforme a experiência de cada criança.

A avaliação é do psicólogo Luiz Gustavo Lara, doutor em Administração de Empresas e docente do curso de Psicologia da Universidade Positivo (UP). Segundo ele, situações potencialmente traumáticas podem deixar marcas na maneira como as crianças compreendem o ambiente em que vivem e percebem a si mesmas.

“Cada criança ficou com um registro do episódio, construído a partir do que sentiu naquele momento, das condições que tinha para interpretar o que aconteceu, tanto durante quanto depois do evento, e também do quanto conseguiu elaborar essa experiência com outras pessoas”, explica.

Por isso, o especialista ressalta que não é possível prever uma reação única para todas as crianças que passaram pela situação. Entre as manifestações possíveis estão medo, insegurança e ansiedade, inclusive diante de situações que não representam perigo, mas que podem remeter, de alguma forma, à violência vivenciada.

Os efeitos também não precisam aparecer imediatamente. De acordo com Lara, as manifestações emocionais podem surgir logo após o episódio, semanas ou meses depois e até mesmo anos mais tarde.

Mudanças de comportamento exigem atenção

Entre os sinais que merecem atenção dos pais, responsáveis e professores estão mudanças no comportamento habitual das crianças. O psicólogo orienta observar situações em que elas passam a ficar mais isoladas, apresentam dificuldades para expressar o que estão sentindo ou demonstram alterações no desempenho das atividades escolares.

Segundo ele, nem sempre os pensamentos e sentimentos são expressos por meio de comportamentos facilmente identificáveis. Por isso, a ausência de sinais evidentes não significa necessariamente que a experiência não tenha provocado sofrimento.

“Não temos condições de avaliar o que a criança pensa sem a ajuda desses profissionais. Muitas vezes, ela não vai expressar seus pensamentos por meio de comportamentos notáveis, o que não significa que não possa estar em sofrimento, mesmo que silenciosamente”, explica.

Acompanhamento deve respeitar as necessidades de cada criança

Para o especialista, a assistência psicológica é importante mesmo quando não há manifestações evidentes de sofrimento. Em situações com potencial traumático, ele considera imprescindível que as crianças tenham avaliação e acompanhamento profissional.

A família também tem papel importante nesse processo, principalmente no acolhimento e na observação das reações emocionais. O especialista orienta que os adultos permitam que as crianças expressem espontaneamente o que sentem, sem julgamentos ou tentativas de controlar a maneira como elaboram a experiência.

O ambiente escolar, por sua vez, precisa contribuir para que elas recuperem a sensação de segurança e possam retomar as atividades sem serem expostas ou pressionadas a falar sobre a ocorrência.