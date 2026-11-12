Rede de restaurantes promete abrir oito novas unidades no Paraná

A rede de restaurantes Divino Fogão planeja abrir oito novas unidades no Paraná até 2030, com investimento estimado em R$ 8 milhões na economia local em parceria com empresários da região. Atualmente, a franquia opera 10 lojas no estado, o que representa cerca de 4% das mais de 260 unidades distribuídas pelo Brasil.

Entre as cidades mapeadas para receber os novos pontos de venda estão Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Para definir os locais, a empresa avalia o desenvolvimento econômico, o potencial de consumo e a circulação de pessoas. Além de shoppings centers, a marca busca pontos em ruas, aeroportos, rodovias e outlets.

Em 2026, a rede inaugurou duas operações no interior paranaense: uma no Plaza Campos Gerais, em Ponta Grossa, e outra no Catuaí Palladium, em Foz do Iguaçu, praça impulsionada pelo fluxo turístico das Cataratas do Iguaçu e da Tríplice Fronteira. Somando os três estados da região Sul, o Divino Fogão mantém 23 restaurantes em funcionamento, o equivalente a 9,2% do total da rede.

Segundo o diretor de Planejamento e Novos Negócios do Divino Fogão, Rodrigo Varela, a expansão acompanha o potencial econômico do estado e a busca por parceiros locais. “Além dos shopping centers, estamos atentos a outros formatos de operação e buscamos empreendedores que compartilhem nossa visão de negócio e nosso compromisso com a qualidade da alimentação”, afirma.

O avanço da marca no estado ocorre em meio à alta no setor de franquias de alimentação. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento cresceu 15,2% no segundo trimestre de 2026 na comparação com o mesmo período de 2025. No Paraná, o número de unidades do setor subiu 2,8% e a geração de empregos diretos avançou 4%.

Com foco na culinária de fazenda, o cardápio diário das lojas inclui cerca de 32 opções de pratos quentes, 15 variedades de saladas, grelhados, espetos, acompanhamentos e sobremesas. O modelo de atendimento funciona no sistema “Sirva-se Uma Vez”, em que o cliente monta o prato uma única vez para ter previsibilidade no valor gasto.

Serviço – Franquia Divino Fogão

Investimento inicial: a partir de R$ 1 milhão

a partir de R$ 1 milhão Faturamento médio mensal: cerca de R$ 220 mil

cerca de R$ 220 mil Prazo de retorno estimado: até 36 meses