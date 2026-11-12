Quais signos terão sorte no amor em 2027? Confira as previsões

O ano de 2027 promete trazer transformações importantes para a vida amorosa dos signos. Após um período marcado por revisões emocionais, encerramentos de ciclos e mudanças na maneira de se relacionar, o novo ano chegará com oportunidades para quem deseja encontrar um amor, fortalecer uma relação ou simplesmente viver experiências afetivas mais alinhadas com seus desejos.

Na astrologia, 2027 será simbolicamente regido pelo Sol, astro associado à identidade, à vitalidade e ao reconhecimento do próprio valor. Essa influência reforça uma mensagem importante para os relacionamentos: antes de buscar alguém para compartilhar a vida, será necessário compreender o que realmente queremos e, principalmente, o que não estamos mais dispostos a aceitar.

Embora todos os signos possam vivenciar oportunidades afetivas, alguns serão especialmente favorecidos pelos movimentos planetários de 2027. Confira abaixo!

1. Leão

O leonino poderá aproveitar um período de maior confiança e magnetismo para viver romances e fortalecer a relação (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Os(as) leoninos(as) estarão entre os grandes protagonistas do amor em 2027, especialmente durante o primeiro semestre. Com Júpiter transitando pelo próprio signo até o fim de julho, a tendência será de maior confiança, magnetismo pessoal e disposição para viver experiências românticas.

Para os(as) solteiros(as), o período poderá favorecer encontros em viagens, eventos sociais, festas e ambientes que permitam conhecer pessoas diferentes. A sensação de estar mais confortável consigo mesmo(a) poderá tornar a conquista muito mais natural.

Por outro lado, quem estiver em um relacionamento tenderá a sentir vontade de dar novos passos, planejar uma viagem a dois ou retomar o romantismo que acabou ficando em segundo plano diante das responsabilidades cotidianas.

Melhor período: primeiro semestre, especialmente entre abril e julho.

2. Áries

O ariano terá oportunidades de conhecer pessoas interessantes e amadurecer suas expectativas amorosas (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

O amor poderá ganhar novos significados para os(as) arianos(as) em 2027. Com Saturno e Netuno transitando pelo próprio signo, haverá um convite para amadurecer expectativas e compreender a diferença entre uma paixão intensa e uma relação que realmente oferece segurança emocional.

A boa notícia é que Júpiter em Leão movimentará o setor astrológico associado aos romances, à diversão e às conquistas amorosas durante boa parte do ano. Essa configuração favorecerá a chegada de pessoas interessantes, o início de relacionamentos e a recuperação da confiança para amar novamente.

Quem estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém durante atividades de lazer, viagens, encontros com amigos ou situações espontâneas. Por outro lado, os(as) comprometidos(as) irão encontrar novas maneiras de fortalecer a intimidade e trazer mais entusiasmo para a relação.

Melhor período: de janeiro a julho, com destaque para os meses de maior harmonia entre Júpiter em Leão e os planetas em Áries.

3. Sagitário

O sagitariano poderá encontrar novas possibilidades afetivas em viagens, cursos e eventos culturais (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Os(as) sagitarianos(as) também serão favorecidos no amor em 2027. A presença de Júpiter em Leão durante o primeiro semestre formará uma conexão harmoniosa por signo com Sagitário, ampliando as oportunidades de conhecer pessoas e viver experiências que tragam entusiasmo.

Viagens, cursos, eventos culturais e contatos com pessoas de outras cidades ou países poderão criar situações interessantes para quem buscar um relacionamento. Além disso, Saturno e Netuno em Áries movimentarão o campo astrológico dos romances, trazendo uma combinação entre desejo de viver novas experiências e necessidade de construir vínculos mais conscientes.

Entretanto, Urano em Gêmeos continuará provocando mudanças no setor das parcerias. Isso significa que encontros inesperados poderão acontecer, mas também será importante respeitar a liberdade e a individualidade dentro das relações. Para os(as) comprometidos(as), o ano poderá trazer mudanças na dinâmica do casal, planos de viagens e decisões sobre o futuro. O segredo será encontrar equilíbrio entre compromisso e liberdade.

Melhor período: primeiro semestre, especialmente entre março e julho.

4. Aquário

O aquariano terá oportunidades de iniciar relacionamentos, fortalecer compromissos e fazer planos para o futuro a dois (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Aquário poderá viver um dos períodos mais significativos para os relacionamentos em 2027. Com Júpiter em Leão transitando pelo setor astrológico das parcerias até o fim de julho, haverá oportunidades para iniciar relacionamentos, fortalecer compromissos e conhecer pessoas que tragam novas perspectivas.

Para os(as) solteiros(as), o período poderá favorecer a chegada de alguém com características diferentes das pessoas com quem costumavam se envolver. A atração poderá surgir justamente por meio das diferenças, despertando curiosidade e vontade de construir algo novo. Por outro lado, quem estiver em uma relação tenderá a conversar sobre casamento, convivência, planos compartilhados ou mudanças importantes na vida a dois.

Melhor período: de janeiro a julho, com oportunidades de renovação afetiva ao longo de todo o ano.

5. Gêmeos

O geminiano poderá conhecer pessoas novas, transformar amizades em romances e renovar o diálogo e as experiências a dois (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Para Gêmeos, 2027 poderá representar uma verdadeira renovação na maneira de viver o amor. Urano continuará transitando pelo signo, despertando o desejo de experimentar novas possibilidades, conhecer pessoas diferentes e abandonar comportamentos que já não combinam com a fase atual. Esse movimento poderá trazer encontros inesperados, especialmente por meio das redes sociais, aplicativos, viagens curtas, eventos e círculos de amizade.

Durante o primeiro semestre, Júpiter em Leão favorecerá a comunicação e as trocas afetivas. Conversas que comecem despretensiosamente poderão despertar interesse romântico, enquanto antigas amizades irão ganhar novos significados.

Saturno e Netuno em Áries também poderão contribuir para uma revisão das expectativas em relação às amizades e aos projetos futuros, ajudando Gêmeos a compreender quais conexões merecem maior investimento emocional. Para os(as) comprometidos(as), será um ano interessante para renovar a comunicação, experimentar novas atividades a dois e evitar que a rotina enfraqueça a relação.

Melhor período: primeiro semestre, especialmente entre abril e julho, com possibilidades de encontros surpreendentes durante todo o ano.

6. Peixes

O pisciano poderá encontrar alguém disposto a construir uma relação estável ou dar passos importantes no relacionamento atual (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Os(as) piscianos(as) poderão encontrar boas oportunidades amorosas principalmente a partir do segundo semestre de 2027. Isso acontece porque Júpiter ingressará em Virgem, signo oposto a Peixes, movimentando o setor astrológico associado aos relacionamentos sérios, às parcerias e aos compromissos.

Para os(as) solteiros(as), essa configuração poderá favorecer a chegada de alguém interessado em construir uma relação com mais estabilidade e presença. Diferentemente de histórias marcadas por incertezas, a tendência será valorizar pessoas que demonstrem seus sentimentos por meio de atitudes concretas.

Por outro lado, quem estiver em um relacionamento poderá sentir vontade de oficializar a união, planejar uma mudança, organizar a vida financeira do casal ou assumir responsabilidades compartilhadas. Entretanto, será importante evitar a idealização excessiva. O desafio de Peixes será compreender que o amor saudável não exige sacrifícios constantes nem a necessidade de salvar o outro. Com Júpiter favorecendo o campo das parcerias, o segundo semestre poderá trazer oportunidades importantes para quem deseja construir uma história mais madura.

Melhor período: de agosto a dezembro, especialmente após a entrada de Júpiter em Virgem.