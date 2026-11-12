Cláudio Duarte no Teatro Positivo e estreias nos cinemas agitam a quinta-feira em Curitiba

A programação cultural desta quinta-feira (12) na capital paranaense reúne uma palestra do pastor Cláudio Duarte no Teatro Positivo, a abertura de temporada teatral no Guairinha, festival internacional de cinema com entrada franca e uma leva de lançamentos nas salas comerciais.

Palestra e Apresentação Solo

Cláudio Duarte apresenta “O Desafio da Felicidade em Meio às Imperfeições”: O palestrante sobe ao palco do Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido) hoje (12), às 20h, com abertura dos portões às 19h. A bilheteria física oficial funciona no Shopping Novo Batel — Piso A (Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel), além dos canais virtuais vinculados à casa de espetáculos.

Teatro e Dança

“Muito Barulho por Nada” estreia no Guairinha: O Teatro de Comédia do Paraná abre temporada no Auditório Salvador de Ferrante (Rua XV de Novembro, 971 – Centro) nesta quinta-feira (12), às 20h30. Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) estão disponíveis pelo DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.



O Teatro de Comédia do Paraná abre temporada no Auditório Salvador de Ferrante (Rua XV de Novembro, 971 – Centro) nesta quinta-feira (12), às 20h30. Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) estão disponíveis pelo DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra. Espetáculo de dança “Pupila” segue em cartaz: O Auditório Glauco Flores de Sá Brito — Miniauditório (Rua Amintas de Barros, 70 – Centro) recebe sessão hoje (12), às 20h. A entrada é gratuita, com retirada antecipada pelo Sympla.



O Auditório Glauco Flores de Sá Brito — Miniauditório (Rua Amintas de Barros, 70 – Centro) recebe sessão hoje (12), às 20h. A entrada é gratuita, com retirada antecipada pelo Sympla. “O Coração da Boca é a Língua”: A montagem teatral gratuita ocupa o Teatro Novelas Curitibanas – Claudete Pereira Jorge nesta quinta (12), às 13h. (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 – São Francisco)



A montagem teatral gratuita ocupa o Teatro Novelas Curitibanas – Claudete Pereira Jorge nesta quinta (12), às 13h. (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 – São Francisco) Mostra Bolsistas 2026.2: O Centro de Estudos do Movimento Casa Hoffmann (Rua Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco) promove apresentações gratuitas de teatro e dança hoje (12), às 19h.

Música

Coro da Camerata Antiqua de Curitiba: O grupo realiza apresentação gratuita dentro da série Concerto nas Igrejas na Paróquia São Pedro (Rua Nicola Pellanda, 5000 – Umbará) nesta quinta-feira (12).



O grupo realiza apresentação gratuita dentro da série Concerto nas Igrejas na Paróquia São Pedro (Rua Nicola Pellanda, 5000 – Umbará) nesta quinta-feira (12). Roda de Samba convida Jô Nunes: O Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco) recebe o encontro musical gratuito hoje (12).

Cinema e Festivais

8º Cine Tornado Festival começa na Cinemateca: A mostra reúne ficções, documentários, animações e produções experimentais de dez países na Cinemateca de Curitiba (Rua Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco) a partir desta quinta-feira (12), com entrada gratuita.



A mostra reúne ficções, documentários, animações e produções experimentais de dez países na Cinemateca de Curitiba (Rua Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco) a partir desta quinta-feira (12), com entrada gratuita. Novos filmes em cartaz: Estreiam hoje (12) nos cinemas comerciais os longas Lago dos Ossos (suspense/terror estrelado por Marco Pigossi), Ebenezer e os Fantasmas do Natal (adaptação de Charles Dickens), Contos Paralelos, Como Roubar um Banco, Pinóquio: Maldição de Madeira, Nação Ubuntu: A Voz dos Silenciados, A Virada – Ignição da Alma, Girls Like Girls, Apenas uma Ilusão, As Benzedeiras, Boiúna – Terror no Amazonas e Peixe Abissal. Os ingressos são vendidos nas bilheterias das redes exibidoras (como Cinemark, Cinépolis, Cineplex, Cinesystem, Cineplus, Cine Passeio e Cine Guarani) e pela plataforma Ingresso.com.

Stand-Up Comedy

Quintou – Stand Up Comedy 2026: O Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835 – Lj 4 e 5 – Alto da XV) recebe oito humoristas (JT Fontoura, Edison Massa, PH Saraiva, Luis Ferreira, Marco Soares, Claudio Gasques, Gabriel Rotieh e Gabriel Lopes) hoje (12), das 21h30 às 22h45. Ingressos a R$ 30 (+ taxa) à venda pelo Sympla.