Governo estuda novo modelo para concurso público unificado em 2027

O governo federal trabalha em um novo formato para a terceira edição do Concurso Público Nacional Unificado, marcada para 2027. A proposta prevê uma prova dividida por áreas de atuação, nos moldes do Enem. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12) pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. As informações são da Agência Brasil.

Na prática, candidatos fariam uma prova nacional e receberiam uma nota. Com vagas abertas, órgãos federais poderiam usar esse grupo de pessoas já classificadas para preencher postos, sem precisar organizar novos certames. A dinâmica se assemelha ao sistema do Exame Nacional do Ensino Médio.

A ministra ressaltou que a realização do concurso em 2027 depende da aprovação do Orçamento enviado ao Congresso Nacional em agosto. Após as eleições, os parlamentares iniciam a análise da proposta orçamentária. Só com a aprovação será possível saber os recursos disponíveis para autorização de concursos e provimentos adicionais.

Antes de abrir uma nova edição do chamado Enem dos Concursos, todos os aprovados nas edições anteriores precisam ser convocados. Dweck explicou que o governo ainda tem mais de 1,3 mil vagas remanescentes a preencher com candidatos do cadastro reserva, principalmente da primeira edição do CPNU. Haverá também vagas para aprovados na segunda edição.

A nova classificação foi republicada na segunda-feira (9), depois que o ministério identificou erros de informações em três vagas em outubro. Além das vagas remanescentes, há 544 postos descritos no edital republicado para preenchimento imediato e formação de lista de espera.

O governo faz um balanço com a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento para chamar aprovados para vagas adicionais do segundo concurso unificado de 2025 e, possivelmente, de outros certames federais. A convocação para essas vagas adicionais depende de ateste orçamentário. A previsão é que sejam publicadas nas próximas semanas, antes do fim de 2026.

Todas as vagas originárias da segunda edição do CNU já foram convocadas. As declarações foram feitas no programa Bom dia, Ministra, produzido pelo Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação.