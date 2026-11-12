Onça-pintada nascida no Paraná viaja 2,1 mil km para formar casal e ajudar a preservar a espécie

Uma onça-pintada nascida no Refúgio Biológico Bela Vista, mantido pela Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, foi transferida para o Tocantins para contribuir com a reprodução e a diversidade genética da espécie, ameaçada de extinção. Batizada de Jataí, a fêmea deixou o Paraná na terça-feira (10) para percorrer 2,1 mil quilômetros até a Reserva Conservacionista Piracema, no município de Almas.

Com quase quatro anos e aproximadamente 90 quilos, Jataí é uma onça melânica, caracterizada pela pelagem escura. A viagem, realizada por via terrestre, tem duração estimada de dois dias. A transferência foi determinada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Na nova reserva, a onça deverá formar um casal com outro animal selecionado pelo instituto. A reprodução em cativeiro integra as estratégias de conservação da espécie, permitindo ampliar a diversidade genética.

“Lá ela vai encontrar outro animal escolhido especialmente pelo ICMBio para formar um casal. Jataí é muito especial para a gente porque nasceu, junto com sua irmã, a Arapuá, justamente no Dia Internacional da Onça-Pintada (29/11)”, explicou o veterinário da Itaipu, Pedro Teles.

A despedida foi acompanhada pelos profissionais que cuidaram do animal desde o nascimento. Para a equipe, a transferência representa uma nova etapa no trabalho de preservação. “Se tudo der certo, Jataí vai ter muitos filhotes e ajudará na preservação desse animal, tão importante para o nosso país e para o planeta”, afirmou Teles.

Da Mata Atlântica para o Cerrado

Nascida em uma região de Mata Atlântica, Jataí passará a viver em uma reserva de cinco mil hectares no Cerrado. Criada em 2016, a Reserva Conservacionista Piracema é o primeiro criadouro conservacionista legalizado do Tocantins e desenvolve programas de reprodução de espécies nativas, como antas, tamanduás, queixadas e onças-pardas.

Segundo o administrador da reserva, Felix Scorsolini, a chegada da fêmea representa um reforço importante para a conservação. “Ela vai fazer parte do nosso plantel de onças que ajudam na conservação da biodiversidade a partir da reprodução em cativeiro. A Jataí é muito importante para nós pela genética que representa”, destacou.