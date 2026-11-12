Novo exame de sangue detecta câncer de mama com 95% de precisão sem necessidade de biópsia

Um novo exame de sangue desenvolvido por pesquisadores israelenses consegue identificar câncer de mama em estágio inicial com 95% de precisão e ainda supera as biópsias convencionais na previsão de recorrência da doença após o tratamento. O teste analisa as chamadas assinaturas epigenéticas das células tumorais presentes na corrente sanguínea, segundo informações divulgadas pela Universidade Hebraica de Jerusalém e pelo Instituto Weizmann de Ciência.

As biópsias líquidas, como são chamados esses exames de sangue, representam uma das principais apostas da medicina oncológica na última década. Elas funcionam identificando vestígios de células cancerígenas na circulação. Embora já sejam usadas para orientar o tratamento de alguns pacientes, ainda enfrentam dificuldades para detectar o câncer precocemente na população geral ou prever se a doença vai retornar. O principal obstáculo é que, nos estágios iniciais, os rastros genéticos do câncer no sangue são extremamente escassos e difíceis de detectar sem gerar falsos alarmes.

O novo método foi testado em amostras de sangue de 77 pacientes com câncer de mama acompanhadas por pelo menos cinco anos na Clínica Mayo, na Flórida, além de amostras de 30 mulheres saudáveis. Modelos de inteligência artificial foram treinados para distinguir os dois grupos. O teste mostrou desempenho consistente independentemente da densidade mamária e funcionou igualmente bem em diferentes tipos de câncer de mama. Quando o número de amostras foi ampliado para 188, com a colaboração dos centros médicos Sheba e Kaplan, a precisão se manteve.

Como o teste funciona?

Se o DNA é o livro de receitas que cada célula do corpo mantém à disposição, as marcas epigenéticas são os lembretes e marcadores que indicam quais receitas seguir e com que frequência usá-las. Nas células cancerígenas, problemas podem ocorrer tanto nas receitas em si, por meio de mutações genéticas, quanto nas instruções para utilizá-las. Embora os tumores de mama já sejam classificados e tratados de acordo com seus padrões de expressão gênica, as marcas epigenéticas que ajudam a controlar esses padrões ainda não foram totalmente mapeadas.

Os pesquisadores recrutaram 12 mulheres que tinham cirurgia programada para remoção de tumores. Quando as células morrem, incluindo as cancerígenas, elas liberam nucleossomos na corrente sanguínea — segmentos de DNA enrolados em proteínas. Usando microscopia de molécula única e marcadores fluorescentes que reconhecem dezenas de marcas epigenéticas diferentes, a tecnologia consegue mapear alterações em milhões de nucleossomos.

Células agressivas e risco de recorrência

Durante o estudo, os cientistas descobriram que mesmo tumores de mama não considerados particularmente agressivos podem abrigar uma população rara de células altamente invasivas, com uma assinatura epigenética distinta. As diferenças parecem ser principalmente epigenéticas. Quando modelos de câncer de mama foram cultivados em laboratório a partir de células não agressivas, uma população agressiva sempre surgia eventualmente.

Quando os pesquisadores procuraram a assinatura epigenética dessas células agressivas em amostras de sangue, descobriram que quanto mais prevalente ela era, maior o risco de a doença retornar. Usando essa assinatura e marcadores epigenéticos adicionais, foi possível distinguir com 81% de precisão entre pacientes cuja doença retornou durante o acompanhamento e aquelas que não tiveram recorrência. O teste sinalizou risco de recorrência mesmo em pacientes consideradas de baixo risco por medidas convencionais.

Mesmo quando o câncer de mama é detectado precocemente e o tratamento parece bem-sucedido, a doença retorna em 20% a 40% dos casos. Uma possível razão é que nem todas as células tumorais são iguais. Um tratamento pode eliminar a maioria delas enquanto deixa para trás algumas capazes de fazer o câncer voltar. As evidências sugerem que as células cancerígenas exploram sua flexibilidade epigenética para mudar de comportamento, tornarem-se mais agressivas e escapar do tratamento.