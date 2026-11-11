Exame de sangue detecta câncer de pulmão e dispensa biópsia

Pacientes com câncer de pulmão de pequenas células enfrentam um ciclo desafiador: o tumor encolhe com o tratamento, mas volta a crescer. Quando isso acontece, médicos precisam entender o que mudou na doença. O problema é que obter uma nova amostra do tumor exige biópsia invasiva, procedimento difícil e que pode acelerar a progressão da doença. Uma nova técnica desenvolvida por pesquisadores internacionais promete revelar essas informações a partir de um simples exame de sangue, segundo estudo publicado recentemente.

A equipe liderada pelo professor Nir Friedman e pelo doutor Gavriel Fialkoff, da Escola de Medicina da Universidade Hebraica-Hadassah, em parceria com o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, criou um método que identifica quanto câncer está presente no organismo e quais programas biológicos estão ativos nas células tumorais. A técnica analisa fragmentos minúsculos de material genético liberados por células cancerosas no sangue, eliminando a necessidade de retirar tecido do tumor repetidas vezes.

O câncer de pulmão de pequenas células representa cerca de 15% dos casos de câncer de pulmão. Cresce e se espalha rapidamente, e a maioria dos pacientes recebe o diagnóstico quando a doença já está avançada. Apesar do nome único, não se trata de uma doença uniforme: tumores que parecem idênticos ao microscópio usam conjuntos diferentes de genes ativos, o que influencia o comportamento do câncer e a resposta aos tratamentos.

Como funciona o exame

O método usa uma técnica chamada cfChIP-seq para examinar fragmentos de DNA envoltos em proteínas chamadas histonas, liberados por células moribundas na corrente sanguínea. Marcas químicas nessas proteínas revelam quais genes estavam ativos nas células de origem. Diferentemente de outros exames de sangue que buscam mutações no código genético, essa abordagem mostra como as células estão usando esse código.

Os pesquisadores analisaram 441 amostras de plasma sanguíneo de pessoas com câncer de pulmão de pequenas células, pacientes com outros tipos de câncer e indivíduos saudáveis. Compararam os achados no sangue com a atividade genética medida em amostras de tumor. O exame requer apenas cerca de um mililitro de plasma, a parte líquida do sangue.

A equipe identificou padrões moleculares característicos da doença e desenvolveu uma medida quantitativa da força desses sinais associados ao câncer. A pontuação no sangue correspondeu à quantidade de câncer detectada por exames de imagem e mudou durante o tratamento. Nos pacientes estudados, a pontuação mediana caiu após o tratamento, compatível com a redução da massa tumoral. Pontuações mais altas também foram associadas a sobrevida mais curta no grupo analisado.

Identificação de subtipos e próximos passos

As amostras de sangue também revelaram pistas sobre diferentes subtipos moleculares do câncer de pulmão de pequenas células. Os sinais detectados no sangue de um paciente refletiram de perto a atividade de genes-chave no tecido tumoral da mesma pessoa. Essa informação é importante porque tratamentos emergentes podem funcionar de forma diferente contra subtipos distintos. Algumas amostras carregavam sinais ligados a mais de um subtipo, destacando a complexidade da doença.

O método ainda não está pronto para substituir biópsias de tecido ou orientar decisões de tratamento na rotina clínica. Estudos maiores são necessários para estabelecer com que confiabilidade ele acompanha mudanças e se usar seus resultados para escolher tratamentos melhora os desfechos dos pacientes. Por enquanto, a pesquisa demonstra que a corrente sanguínea carrega mais do que evidências da existência de um tumor: também transporta pistas sobre o que esse tumor está fazendo.