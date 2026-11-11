Anvisa aprova dois novos medicamentos injetáveis com semaglutida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou dois novos medicamentos injetáveis com semaglutida, princípio ativo das chamadas canetas emagrecedoras. Os produtos são um genérico e o Loryvia, classificado como similar. Ambos são indicados para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado. As informações são da Agência Brasil.

Os dois dispositivos foram registrados por comparação com o Ozempic e têm como matriz o produto Owozy. Os registros foram concedidos para a empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos.

Com as aprovações, chega a 22 o total de canetas emagrecedoras registradas apenas ao longo de 2026. No dia 4 de junho, a Anvisa havia aprovado o primeiro medicamento de semaglutida na versão oral, utilizado no tratamento da obesidade.

Priorização da análise

Em agosto de 2025, a agência iniciou um processo de priorização da análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida. A medida foi motivada por pedido do Ministério da Saúde em benefício do Sistema Único de Saúde e pela necessidade de abastecimento do mercado nacional.

Em setembro, o Ministério da Saúde anunciou que medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1 serão distribuídos pelo SUS para pacientes com obesidade. A oferta será feita com base em estudos e na definição de um protocolo clínico.

Estudo em Porto Alegre

O ministério avaliou como positivos os primeiros resultados observados em pacientes com obesidade do Grupo Hospitalar Conceição, da rede pública de Porto Alegre. Os participantes foram selecionados desde junho para fazer uso da semaglutida.

O objetivo é garantir maior segurança aos participantes e estabelecer diretrizes para o acompanhamento contínuo por médicos especialistas. Ao todo, serão acompanhados 250 pacientes do SUS com obesidade grave ou associada a outras doenças.