Perda de dentes em pacientes com Diabetes tipo 2 pode estar com os dias contados

O diabetes tipo 2 compromete a saúde dos ossos que sustentam os dentes, levando ao afrouxamento e à perda dentária. Agora, uma pesquisa demonstrou que dois medicamentos à base de hormônio paratireoide conseguem restaurar esse osso perdido em camundongos diabéticos, revertendo danos que antes pareciam irreversíveis. As informações são da agência internacional de notícias de saúde EurekAlert!.

O estudo, publicado em outubro de 2026 no International Journal of Oral Science, testou o PTH e a abaloparatida em camundongos com diabetes tipo 2 estabelecido. Os animais receberam dieta rica em gordura e estreptozotocina para induzir a doença. Os pesquisadores da Universidade de Indiana e da Universidade do Arkansas acompanharam os efeitos dos medicamentos sobre o osso alveolar, aquele que ancora os dentes na mandíbula e no maxilar.

Os resultados mostraram que, em camundongos saudáveis, os dois medicamentos estimularam tanto a formação quanto a reabsorção óssea, sem ganho líquido de massa. Já nos animais diabéticos, houve aumento significativo do volume ósseo e recuperação da altura do osso alveolar, aproximando-se dos níveis encontrados em animais não diabéticos.

Mecanismo revela atuação em células diferentes

A equipe descobriu que o PTH e a abaloparatida suprimiram duas proteínas, a esclerostina e a Dickkopf-1, em células chamadas osteócitos. Isso ativou a sinalização Wnt e aumentou a expressão de RUNX2 em células do ligamento periodontal, promovendo a formação óssea. Nos camundongos diabéticos, os medicamentos não elevaram ainda mais o número de osteoclastos, células que degradam o osso, que já estava alto. Em animais saudáveis, porém, houve aumento da reabsorção.

Usando camundongos geneticamente modificados, os pesquisadores identificaram que o receptor PTH1R nos osteócitos é essencial para o efeito anabólico, ou seja, para a construção de osso novo. Já o efeito de reabsorção depende do mesmo receptor em células da medula óssea, que regulam a produção de RANKL e osteoprotegerina. Essa separação de funções explica por que os medicamentos geram ganho líquido de osso apenas na condição diabética.

Implicações para tratamento de perda óssea bucal

Os autores afirmam que a descoberta tem implicações importantes para o desenvolvimento de terapias direcionadas ao osso alveolar em pacientes diabéticos. Como o efeito de reabsorção foi reduzido no diabetes, a janela terapêutica para ganho ósseo pode ser maior nessa população do que em pessoas sem a doença. Segundo os pesquisadores, regimes intermitentes com PTH ou abaloparatida podem ajudar a restaurar o osso, melhorar a retenção dentária e favorecer a osseointegração de implantes em pacientes com diabetes tipo 2, grupo que enfrenta risco elevado de perda óssea periodontal.

Os cientistas ressaltam que mais estudos são necessários para dissecar as vias regulatórias distintas e orientar a otimização de terapias baseadas no receptor PTH1R para pacientes diabéticos.