Animal mais mortal do mundo mata 700 mil por ano; Ciência aposta em nova arma contra ele

O animal mais mortal do mundo não é o tubarão, o jacaré ou o leão. É o mosquito Anopheles, também conhecido como mosquito-prego. Mais de 700 mil pessoas morrem a cada ano no mundo por doenças transmitidas pela picada desse inseto, enquanto tubarões são responsáveis por apenas dez mortes anuais. A malária lidera as enfermidades transmitidas por mosquitos: em 2024, mais de 280 milhões de pessoas em 80 países contraíram a doença, e 610 mil morreram, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma nova tecnologia, porém, promete “o fim da picada”. As informações são da Empa, laboratório suíço de ciência e tecnologia de materiais.

O problema se agrava porque os mosquitos estão desenvolvendo resistência aos inseticidas à base de piretroide, usados em sprays e mosquiteiros. Medicamentos preventivos e vacinas contra malária existem, mas perdem eficácia com o tempo e custam caro para a maioria das populações afetadas. Por isso, redes mosquiteiras tratadas com inseticida seguem como a principal forma de proteção.

malária é uma doença infecciosa causada por um parasito do gênero Plasmodium, que é transmitido para humanos pela picada de fêmeas infectadas dos mosquitos Anopheles Foto: Depositphotos

O fim da picada: fibra sintética contra mosquitos

Pesquisadores do laboratório Advanced Fibers da Empa, em St. Gallen, desenvolveram uma fibra sintética com núcleo líquido que permite usar inseticidas que antes não podiam ser aplicados em mosquiteiros. A tecnologia tradicional derrete polímeros em altas temperaturas para criar os fios, mas muitos inseticidas que não são à base de piretroide evaporam quando aquecidos.

A nova fibra tem uma camada externa de polímero e um núcleo líquido contendo inseticida. O produto químico migra aos poucos para a superfície do fio, mantendo o mosquiteiro ativo por cerca de três anos, mesmo após várias lavagens. A equipe ajustou os parâmetros para que o polímero externo seja permeável na medida certa e o líquido interno possa receber diferentes tipos de inseticida.

Testes realizados pela empresa Vestergaard, especializada em mosquiteiros inseticidas, confirmaram que as fibras mantêm resistência mecânica e são eficazes para matar mosquitos, inclusive os resistentes a piretroide. A Monosuisse, fabricante de filamentos de alta performance, desenvolveu com a Empa um bocal de fiação que permite produzir as fibras em escala industrial.

A tecnologia está pronta para transferência à produção em larga escala. A OMS estabeleceu como meta erradicar a malária até 2030.

O que é a malária?

Causada por parasitas unicelulares denominados plasmódios, a malária é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles infectado. Os micro-organismos invadem inicialmente o fígado e, posteriormente, os glóbulos vermelhos, provocando crises de febre alta, dores de cabeça e calafrios. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, enquanto a ausência de tratamento pode desencadear complicações graves, a exemplo de insuficiência renal aguda ou colapso circulatório.