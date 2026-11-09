Filipinas restringem importação de carne suína do Brasil por 60 dias

O governo das Filipinas anunciou nesta segunda-feira (9) uma restrição temporária de 60 dias para a entrada de carne suína e miúdos vindos de vários países, incluindo o Brasil. A decisão é uma medida de salvaguarda comercial que surgiu após uma investigação preliminar sobre o impacto do aumento das importações na produção local filipina. As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária.

O Ministério da Agricultura informou que está acompanhando a implementação da medida, principalmente a data de início, os volumes que serão autorizados e os possíveis impactos nas vendas brasileiras.

Brasil é o maior fornecedor de carne suína para as Filipinas

As Filipinas são o principal comprador da carne suína brasileira in natura. Entre janeiro e setembro de 2026, o país asiático adquiriu US$ 530,9 milhões em produtos, o equivalente a 222,7 mil toneladas. Esse volume representa cerca de 21% do total de US$ 2,5 bilhões exportados pelo Brasil no período.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) já está em negociação com o governo brasileiro para tentar reverter a restrição. A entidade participará da missão oficial às Filipinas liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta semana.

Lula viaja às Filipinas para cúpula regional

O presidente estará em Manila, capital das Filipinas, no dia 15 de novembro, como convidado da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). A viagem busca estreitar o relacionamento do Brasil com o Sudoeste Asiático.

A ABPA defende que qualquer medida comercial observe critérios técnicos, transparência e proporcionalidade. A associação destacou que o Brasil tem fornecido proteína de qualidade e acessível à população filipina, especialmente após surtos de peste suína africana reduzirem a produção local nos últimos anos. A entidade apresentou defesa técnica no processo de salvaguarda no final de outubro.