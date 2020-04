O Paraná tem até o momento 496 leitos de UTI “separados” para serem usados exclusivamente por casos de coronavírus, dos quais, 111 estão ocupados no momento, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Na conta, entram somente os leitos de UTI para adultos, acessíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tanto novos como os que já existiam no sistema e foram isolados para a Covid-19, em hospitais públicos e privados (alugados para o SUS). Diferentemente do número de internamentos em UTI divulgado diariamente pela Sesa, que considera somente os pacientes com casos confirmados de contaminação por coronavírus, estes 111 contabilizam tanto casos confirmados quanto os de pacientes que apresentam sintomas mas aguardam confirmação da virose.

O estado, que há menos de um mês foi apontado como um dos menos transparentes na divulgação de dados sobre a Covid-19, passou agora a alimentar regularmente uma plataforma com informações mais completas sobre a doença.

De acordo com as planilhas divulgadas na última sexta-feira (17), o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, é o que tem a maior taxa de ocupação, com 68% dos leitos de UTI sendo usados. São 15 pacientes internados em 22 leitos de tratamento intensivo.

Também na capital, o Hospital de Clínicas é o que tem maior número de leitos livres para a doença, 52 de um total de 61. A UTI com maior número de pessoas internadas é a do Hospital do Rocio, em Campo Largo, que tem 23 pacientes no tratamento intensivo. Por lá, são 52 leitos no total.

Entre as regiões do estado, a regional Norte é a mais cheia, com 28% das UTIs ocupadas, seguida pela regional Leste, com 26%. A região Oeste tem 15% de ocupação, e a Noroeste, 14%. O estado tem ainda seis UTIs pediátricas ocupadas, de um total de 37; e 156 dos 921 leitos de enfermaria ocupados.

Ranking dos estados

De acordo com levantamento realizado pela Open Knowledge Brasil (OKBR), organização mundial que advoga na área de transparência pública, no dia 2 de abril o Paraná era um dos piores estados no ranking de transparência sobre dados da Covid-19. Na ocasião, o estado fez apenas 10, de um total de 100 pontos possíveis numa “tabela” sobre o detalhamento e clareza das informações divulgadas.

A organização atualiza o ranking semanalmente e, no dia 16 de abril, após liberar uma plataforma online com dados sobre o coronavírus, o Paraná chegou aos 74 pontos, empatado, em 3.º lugar, com o Rio de Janeiro e Maranhão.

Desde então, o estado divulga informações, separadas por município, sobre a idade e sexo dos infectados pela doença, a quantidade disponível de testes para diagnóstico da Covid-19 e o número de leitos de UTI e enfermaria. De acordo com o diretor geral da Sesa, Nestor Werner Junior, a intenção é atualizar a plataforma diariamente. “Nos organizamos para melhorar a divulgação, mas sempre vai haver um atraso entre o momento em que a informação chega e o momento em que esses dados já estão compilados e prontos para serem divulgados. Mas queremos dar a possibilidade das pessoas entenderem melhor a realidade da doença”, afirma.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).