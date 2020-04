Duas novas mortes pelo novo coronavírus foram confirmadas no norte do estado nesta manhã de sábado (18). As duas vítimas estavam internadas no Hospital Universitário (HU) de Londrina, uma mulher de 50 anos e um homem de 75 anos. Os dois morreram na noite de sexta-feira (17). Com os dois óbitos, o Paraná passa a registrar 46 mortes por coronavírus.

LEIA TAMBÉM – Comércio reabre em Curitiba, mas muitos lojistas mantém as portas fechadas na pandemia

O homem de 75 anos era morador da cidade de Bandeirantes, que fica a 110 km de Londrina. Já a mulher, de 50 anos, era moradora de Londrina e estava internada desde o dia 11 de abril. Segundo a prefeitura, a mulher tinha comorbidades.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Londrina registrou cinco mortes de coronavírus e 78 casos confirmados até sexta-feira. Já a cidade de Bandeirantes havia apenas três casos de covid-19 e então passa a registrar a primeira morte.

Casos no Paraná

O último boletim da Sesa divulgado nesta sexta-feira (17) informou que 887 pessoas testaram positivo para a doença no Paraná, e 44 pessoas morreram em decorrência da pandemia. As duas mortes no norte do estado confirmadas nesta manhã de sábado ainda não foram contabilizadas pela secretaria.