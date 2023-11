Novo ciclone extratropical se forma na região Sul; como fica o Paraná?

Um novo ciclone extratropical está se formando no Sul do Brasil. Entre quinta-feira (02) e sexta-feira (03), a meteorologia aponta para condição de chuvas intensas, com volumes expressivos e grande potencial para queda de granizo no centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e interior do Paraná.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva vai começar a ganhar força a partir de sexta, e os acumulados nessas áreas podem ultrapassar os 100mm. As mesmas condições são esperadas para o sul do Paraná nos próximos dias. “Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, alertou o Inmet considerado laranja.

Ainda para o Paraná, existe um alerta amarelo para as regiões Sudoeste e Oeste. “Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, sinalizou o Instituto Nacional de Meteorologia.

Estado de alerta

Diante da chuva que já prejudicou cidades paranaenses e que podem sofrer ainda mais, o recebimento de alertas pela população se torna uma ferramenta essencial. De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Manoel Vasco Figueiredo, a corporação está atenta às previsões de continuidade das chuvas. “Sabemos que o período de chuva tende a aumentar no final de semana e nós vamos aumentar o efetivo aqui do Corpo de Bombeiros se necessário. Por enquanto, viemos agradecer todo o trabalho que os bombeiros da região já fizeram até aqui em prol da comunidade”, disse Manoel.

Nessa quarta-feira (01) a Defesa Civil do Paraná está atendendo 52 municípios que estão com dificuldades e com moradores desalojados ou desabrigados ” Não vamos medir esforços para fornecer todos os itens necessários para a ajuda humanitária” , garantiu o coordenador estadual da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schünig.

Para ter acesso ao alertas da Defesa Civil, envie SMS com o CEP da sua região para o número 40199.

