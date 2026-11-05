Nova eleição para prefeito de Antonina já tem data marcada

Os moradores de Antonina, no Litoral do Paraná, terão de ir às urnas no dia 7 de março de 2027, das 8h às 17h, para escolher novamente quem vai comandar a prefeitura. A nova votação ocorrerá após a Justiça Eleitoral cassar os diplomas da prefeita Rozane Osaki (PSD) e do vice-prefeito Diogo Alves Machado (PL) por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024.

A decisão da Justiça está relacionada à implantação do programa Tarifa Zero no transporte coletivo durante o ano eleitoral, apontando suposto uso da medida em benefício da chapa da situação. Com a cassação da chapa, o município terá uma eleição suplementar para escolher novos ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito.

As regras do novo pleito foram definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), por meio da Resolução nº 992/2026, aprovada em sessão de julgamento na terça-feira (3).

No momento, a cidade litorânea é comandada pelo prefeito interino Yuri Osaki (União), vereador e presidente da Câmara Municipal.

Quem poderá votar em Antonina?

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município tinha 15.596 eleitores em outubro de 2026. Desse total, 7.987 são mulheres (51%) e 7.608 são homens (49%). Aproximadamente 29% do eleitorado é formado por pessoas idosas. Entre elas, 2.045 têm mais de 70 anos e, portanto, não são obrigadas a votar.

Para participar da eleição, é necessário ter o título regular e domicílio eleitoral em Antonina. Também é preciso que o alistamento ou a transferência do título tenham sido feitos até 7 de outubro de 2026.

Quem quiser conferir a situação eleitoral pode consultar o título no serviço de Autoatendimento Eleitoral do TSE, na opção “Consultas”.

Eleitores com deficiência ou dificuldade de locomoção, além de moradores de territórios indígenas e comunidades quilombolas, podem solicitar transporte especial até 15 de fevereiro de 2027. O pedido deve ser feito ao cartório eleitoral de Antonina, por meio do programa Seu Voto Importa. A solicitação pode ser apresentada pelo próprio eleitor ou por curador, apoiador ou procurador.

Calendário para candidatos

Os partidos terão de 18 a 22 de janeiro de 2027 para realizar convenções e definir os candidatos e eventuais coligações. Para concorrer, os interessados precisam ter domicílio eleitoral em Antonina e filiação partidária aprovada até 7 de setembro de 2026.

O prazo para os partidos registrarem as candidaturas termina às 19h de 25 de janeiro. Se a legenda não fizer o pedido, o próprio candidato poderá solicitar o registro até as 19h de 28 de janeiro.

A campanha eleitoral poderá começar em 26 de janeiro de 2027. Já as regras para a propaganda no rádio e na televisão serão definidas pelo juiz eleitoral, após reunião com partidos, emissoras e Ministério Público Eleitoral.

Depois da votação, os eleitos deverão ser diplomados até 26 de março de 2027.