Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil; veja os ganhadores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sorte bateu na porta de um morador de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, nesta quinta-feira (06/11). O paranaense de 31 anos, residente no bairro São Francisco, foi contemplado com o prêmio máximo de R$ 100 mil no sorteio mensal do programa Nota Paraná, realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

A conquista veio com o bilhete número 6.230.699, gerado a partir de 31 notas fiscais emitidas em julho. O ganhador concorreu ao prêmio com 17 bilhetes.

Na mesma rodada de premiações, uma moradora da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), garantiu o segundo maior valor do dia: R$ 50 mil. Com o bilhete 29.309.376, ela participou do sorteio após solicitar CPF em 26 documentos fiscais.

O programa de cidadania fiscal contemplou outros 100 consumidores com R$ 1.000 cada, além de 8 mil paranaenses que receberam R$ 100. Para completar a distribuição, 35 mil pessoas foram agraciadas com R$ 50. No total, R$ 2,8 milhões foram destinados a pessoas físicas neste sorteio.

O programa também distribuiu R$ 2,2 milhões para entidades assistenciais de todo o estado, como parte da iniciativa de conscientização fiscal da Secretaria da Fazenda.

Sorteio do Nota Paraná em dezembro será de R$ 1 milhão

O sorteio desta quinta-feira contou com a participação de mais de 3,29 milhões de paranaenses, que geraram juntos mais de 32 milhões de bilhetes eletrônicos. E a boa notícia é que a expectativa para dezembro é ainda maior: o Nota Paraná sorteará o prêmio de R$ 1 milhão.

Participar do programa é simples. Basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal durante as compras em estabelecimentos comerciais do Paraná. Essa prática permite acumular créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante, além de gerar bilhetes para os sorteios mensais.

Para quem ainda não está cadastrado, o processo é rápido: acesse o site do Nota Paraná, clique em “cadastre-se” e preencha os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criar a senha pessoal.