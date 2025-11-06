Curitiba cria o Dia de São Carlo Acutis, 1º santo millenium

A capital paranaense acaba de ganhar uma nova data em seu calendário oficial. Por decisão da Câmara Municipal, Curitiba terá o Dia de São Carlo Acutis, celebrado em 7 de setembro, data da canonização do adolescente italiano que se tornou o primeiro santo millennial da história.

A votação movimentou o plenário e mobilizou dez vereadores, que destacaram não apenas o aspecto religioso, mas também o potencial educativo e social da homenagem. Carlo Acutis, que faleceu em 2006 aos 15 anos vítima de leucemia, ficou conhecido como símbolo da fé na era digital, ao usar a internet para evangelizar e catalogar milagres eucarísticos.

O autor da proposta, vereador Lórens Nogueira, frisou que a iniciativa vai além da religiosidade. “Queremos propor uma reflexão sobre o papel da tecnologia na formação das novas gerações. Carlo foi um adolescente que soube usar a internet para o bem, para semear a fé e inspirar outros jovens”, explicou o parlamentar.

Relíquia do Santo

A homenagem ganha ainda mais significado para a comunidade curitibana pelo fato da cidade guardar uma relíquia de primeiro grau do santo – fios de cabelo – no Santuário Santa Rita de Cássia, no bairro Hauer.

A vereadora Rafaela Lupion, que trouxe à discussão a presença da relíquia em Curitiba, defendeu que o exemplo do santo inspira o uso ético das tecnologias. “Carlo Acutis usou a internet para evangelizar, para valorizar as ações da Igreja e trazer a palavra de Deus, o amor e o respeito aos outros”, afirmou. Para ela, Curitiba, como cidade de inovação e fé, reconhece assim a juventude, a espiritualidade e o bom uso das redes sociais.

O presidente da Câmara e coautor do projeto, Tico Kuzma, ressaltou que a homenagem insere Curitiba em uma tradição católica internacional, reforçando a importância da fé na vida dos jovens da capital. “É uma forma de celebrar a juventude curitibana e sua ligação com os valores cristãos. A criação do Dia de São Carlo Acutis mostra que Curitiba é uma cidade que respeita a religiosidade e reconhece bons exemplos”, destacou.

Também coautor da proposta, Marcos Vieira destacou que o jovem santo é um exemplo de propósito e fé para as novas gerações. “Carlo Acutis é uma grande referência para a juventude, não só de Curitiba, mas do mundo todo”, observando que “em tempos em que tantos jovens buscam sentido, ele mostra que é possível viver com propósito, com alegria e com fé”. O vereador ressaltou ainda que “o amor é o cumprimento perfeito da lei, e nenhuma lei terá sentido se ela não permitir que o amor possa respirar”.

O primeiro milagre do Santo

O primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis aconteceu em solo brasileiro, em 2013. Uma criança de apenas três anos, com uma doença rara no pâncreas, foi curada após sua família levá-la a uma igreja onde estava exposta uma relíquia do jovem – um pedaço de uma de suas camisetas. O pequeno Matheus, que até então só ingeria alimentos líquidos, conseguiu fazer uma refeição sólida naquela noite, e exames posteriores confirmaram que seu pâncreas estava completamente curado.

Já o segundo milagre, que levou à sua canonização, ocorreu em 2022. Uma jovem costarriquenha, Valeria Valverde, entrou em coma após um grave acidente de bicicleta na Itália, mas despertou e voltou a falar, sem sinais de lesão cerebral, depois que sua mãe peregrinou até o túmulo de Carlo em Assis. Este fato foi reconhecido como milagre pela Igreja Católica em 2024, culminando na cerimônia que o consagrou como Santo Carlo Acutis, celebrada pelo papa Leão XIV em 7 de setembro de 2025.

Além dos milagres, o trabalho de evangelização digital de Carlo Acutis foi amplamente elogiado pelos vereadores. O jovem italiano criou o site Miracoli Eucaristici, onde catalogou milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica e aparições marianas. Esse trabalho se transformou na exposição internacional “Milagres Eucarísticos”, com mais de 160 painéis traduzidos em diversos idiomas, sendo até hoje utilizada como material pedagógico pastoral em todo o mundo.

A nova data no calendário curitibano pretende envolver escolas, igrejas e entidades civis em ações voltadas à segurança digital e à proteção integral da infância e da juventude, inspiradas no exemplo do jovem que soube unir fé e tecnologia de maneira positiva.

