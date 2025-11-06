Tudo num só lugar

Poupatempo chega a São José dos Pinhais com mais de 240 serviços

Quer resolver aquela pendência no Detran, pagar a conta da Copel ou solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional sem precisar rodar por toda a cidade? Agora ficou mais fácil para os moradores de São José dos Pinhais. O Governo do Estado inaugurou nesta quarta-feira (05/11) a quarta unidade do Poupatempo Paraná, instalada estrategicamente no Shopping São José.

O espaço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, segue a mesma proposta das unidades já em operação em Curitiba, Ponta Grossa e Londrina: centralizar mais de 240 serviços estaduais num único local.

Quer agilizar ainda mais seu atendimento? A dica é fazer o agendamento prévio pelo site ou pelo aplicativo (disponível por enquanto só para Android). Mas não se preocupe se não conseguir agendar – quem aparecer sem hora marcada também será atendido, garante a gerência da unidade.

O que você encontra por lá? Serviços relacionados a veículos e CNH pelo Detran, segunda via de fatura da Copel, informações sobre vazamentos na Sanepar, detalhes sobre o programa Casa Fácil Paraná com a Cohapar, emissão da nova Carteira de Identidade Nacional… São pelo menos 20 órgãos públicos, entre estaduais e municipais, reunidos num só lugar.

“O Poupatempo representa o novo modelo de governo, que pensa na experiência do cidadão. Em um único espaço, ele pode resolver demandas de diferentes órgãos públicos de forma ágil e eficiente. É um projeto que nasceu para facilitar a vida das pessoas e garantir serviços públicos com qualidade”, afirmou o secretário das Cidades, Guto Silva, durante a inauguração.

João Carlos Ortega, chefe da Casa Civil, também destacou o caráter cidadão da iniciativa: “O Poupatempo Paraná é um espaço de cidadania. Aqui, o pai, a mãe, o trabalhador podem resolver desde a segunda via da carteira de motorista até o seguro-desemprego, além de serviços da Copel, Sanepar e programas de habitação. Tudo isso num ambiente moderno, acolhedor e que respeita o tempo do cidadão”.

Poupatempo em números

As unidades já em funcionamento prestaram 13,3 mil atendimentos, com índice de satisfação acima de 99% entre os usuários. Segundo Leandro Moura, superintendente-geral de Governança de Serviços e Dados, todo o processo é monitorado de perto: “Cada servidor passa por um processo de capacitação específico e as empresas responsáveis só recebem pelo serviço se cumprirem os prazos e a qualidade exigida. O tempo médio de atendimento, mesmo nos serviços mais complexos, como a emissão de RG, é de cerca de 11 minutos”.

Até dezembro, o Paraná ganhará mais unidades em Curitiba (Pinheirinho), Araucária e Foz do Iguaçu. A meta é chegar a 20 unidades até o primeiro trimestre de 2026.

Para a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, a chegada do programa é um avanço significativo: “Ter todos esses serviços concentrados em um único espaço é um grande benefício para a população. É uma iniciativa que descentraliza e facilita o acesso do cidadão aos serviços públicos, não apenas de São José, mas também de cidades vizinhas”.

