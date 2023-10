Nasceram cinco pássaros que estavam nos ovos apreendidos pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, no dia 13 de outubro. A informação foi divulgada pelo Parque das Aves, que está cuidando dos animais, na sexta-feira (20).

Na apreensão, os policiais federais encontraram sete ovos de uma espécie não identificada no sutiã de uma passageira que estava indo para Assunção, no Paraguai. Durante a revista pessoal, a mulher alegou que os ovos eram para alimentação pessoal.

De acordo com a PF, a passageira, de nacionalidade argentina, informou que adquiriu os ovos de um tipo de codorna e os levaria para Assunção. Após ser ouvida, ela foi liberada para prosseguir viagem e os ovos foram encaminhados ao Parque das Aves, para avaliação e identificação da espécie.

O Parque das Aves informou que os ovos foram incubados e estão sendo monitorados por técnicos. Uma análise constatou que os ovos são de tucanos. Os cinco filhotes que nasceram estão sendo cuidados.

Assista:

