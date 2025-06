Multinacional de alimentação para pets inaugura primeira fábrica no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (05), foi inaugurada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a primeira fábrica no Paraná da multinacional Mars, fabricante das marcas de alimentação para pets Pedigree e Whiskas. Com R$ 430 milhões em investimentos e incentivos fiscais do programa Paraná Competitivo, a unidade empregará mais de 200 trabalhadores.

A nova planta está estrategicamente posicionada na rota de fornecedores de matéria-prima e da logística de distribuição, com foco em atender tanto o mercado nacional quanto o internacional. Em janeiro, a Mars também inaugurou um centro de distribuição em Minas Gerais, voltado ao atendimento da região Sul.

Com área construída de 15 mil m² dentro de um terreno de 300 mil m², a unidade produzirá cerca de 20 mil toneladas de alimentos úmidos para cães e gatos por ano. Serão duas linhas de produção em operação contínua, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana.

Foto: Rodrigo Felix Leal/SEIL

Segundo o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o Paraná tem se consolidado como um importante hub logístico da América Latina. “O Paraná vive um bom momento. Nós temos o maior desenvolvimento econômico do País e a Mars vem para comprovar isso. Estamos inaugurando essa planta com apoio do Paraná Competitivo, que potencializa a vinda dessas indústrias para o Paraná”, afirmou.

Para Gustavo Bruno, presidente da Mars Pet Nutrition no Brasil, a localização foi determinante para a instalação da nova unidade. “Essa localização nos ajuda a estreitar a relação com os consumidores e também a sermos mais ágeis na exportação, pois estamos próximos do Porto de Paranaguá”, completou.

Um dos diferenciais da nova planta é o compromisso com a sustentabilidade. Antes mesmo de iniciar as operações, a unidade recebeu a certificação LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), que atesta padrões de construção sustentável e eficiência energética. A fábrica funcionará com energia 100% renovável e utilizará processos que reduzem a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Paraná será polo de produção de alimentos para pets

A chegada da Mars reforça uma tendência crescente no Paraná. Em menos de 30 dias, o estado recebeu duas novas fábricas voltadas à produção de alimentos pet. A primeira foi a unidade da Adimax, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. Com investimento de R$ 140 milhões, a planta terá capacidade para produzir sete mil toneladas por mês e já começou a operar com 70 colaboradores, número que pode chegar a 200.

Outras duas grandes empresas já atuam no estado. A PremieRpet, em Porto Amazonas, nos Campos Gerais, inaugurou a fábrica em 2022, com investimento de R$ 1,1 bilhão e capacidade para produzir mais de 600 mil toneladas de ração por ano, sendo o maior empreendimento do setor na América Latina.

Já a Coamo, em Campo Mourão, abriu planta no ano passado, com produção estimada em 200 mil toneladas por ano. A unidade integra diferentes etapas do processo para agregar valor à produção dos cooperados.