Festival em Morretes une música, natureza e experiências imersivas

Unindo arte, ecologia e vivências transformadoras em um dos cenários mais belos do litoral paranaense, o LENDAA Weekend chega à sua quarta edição cada vez mais consolidado como um dos principais festivais de música eletrônica imersiva do país.

O evento acontece neste final de semana, entre 6 e 8 de junho, no paradisíaco Santuário Nhundiaquara, em Morretes, com uma proposta que vai além dos palcos: celebrar a natureza com responsabilidade e criar conexões significativas entre pessoas, territórios e cultura.

Mais que um festival, o LENDAA se firma como um espaço de encontro e pertencimento. A programação inclui trilhas ecológicas, passeios em cachoeiras, canoagem, rodas de conversa e ações educativas em plena Mata Atlântica. “O LENDAA nasceu com o desejo de ocupar espaços naturais de forma respeitosa, profunda e transformadora. Morretes é um município com valor ambiental e cultural inestimável, e nosso compromisso é mostrar que é possível viver experiências intensas sem deixar marcas”, destaca Malu Cornelsen, sócia idealizadora do evento.

Em área de mais de 400 hectares preservados, o festival vem se tornando referência em eventos culturais sustentáveis no litoral do Paraná. Com estrutura que respeita a área verde, o LENDAA mantém parceria com a Heineken e realiza ações como neutralização de carbono, coleta seletiva, compostagem e incentivo à economia local.

Programação de 2025

O line-up da edição 2025 traz nomes como Bhaskar, Sean Doron, Tim Engelhardt, Badaro, Curol, Mary Jane, Bertoldi, Rafael, Ray, Scure, Hoo, Malive, Brunno, Gutto Serta, Luna Radio e M. Petrelli. “Nossa curadoria é construída com atenção ao que pulsa no Brasil e no mundo, sempre buscando conexões verdadeiras entre os artistas e o público”, completa Richard Rüppel, sócio idealizador.

A programação começa nesta sexta-feira (06), das 20h às 2h, com a abertura oficial em uma pré-festa com ritual de boas-vindas, open bar e open food. No sábado e domingo (7 e 8), acontece a “grande programação”, com 16 horas ininterruptas de música, das 14h de sábado até 6h de domingo.

O festival conta com patrocínio da Keune Hair Cosmetics, Heineken e Dr. Peanut. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Cheers, com valores a partir de R$ 280,00 na modalidade meia-entrada social.