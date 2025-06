Amendoim é afrodisíaco? Mitos, verdades e dicas pro Dia dos Namorados

Já dizia minha avó que a paixão tem gosto e cheiro. E com a chegada do Dia dos Namorados, não são apenas as floriculturas e restaurantes que se preparam para a data mais romântica do ano. Nos corredores do Mercado Municipal, nas feirinhas de bairro e até no carrinho do tiozinho da pipoca, um velho conhecido volta a ganhar destaque: o amendoim.

Torrado, salgadinho, com casca ou na forma de paçoca – o que importa mesmo é que esse grão tem fama de esquentar não só a panela, mas principalmente o clima debaixo dos lençóis. Aliás, não é à toa que nossos antigos o apelidaram carinhosamente de “viagra da roça”.

Mas será que existe fundamento ou é só conversa de boteco?

A tradição popular não mente. O amendoim sempre teve lugar cativo nas festas de São João – outro símbolo de namoro e fartura na cultura brasileira. Foi nas rodas de prosa dos mais velhos que ele conquistou seu status de afrodisíaco natural. Dizem, inclusive, que no interior do Paraná e outros estados do Sul, o costume era servir amendoim ao pretendente antes da dança de quadrilha, “pra garantir o fôlego” para a noite toda. Ah, essas histórias do interior…

E a ciência nisso tudo?

Sem querer acabar com o romantismo, mas trazendo um pouco de base para a conversa: o amendoim é realmente rico em zinco, magnésio e vitamina E – nutrientes essenciais para a produção de hormônios sexuais, especialmente a testosterona. Como se não bastasse, ele possui gorduras boas (as mesmas do azeite de oliva) que ajudam na circulação sanguínea.

Resumindo: coração forte, corpo disposto!

Os especialistas podem não carimbar oficialmente o rótulo de “afrodisíaco” ao amendoim, mas é inegável que essa combinação de nutrientes pode sim dar uma forcinha na hora H.

E como todo bom mito brasileiro, as versões se multiplicam. Tem quem jure que o segredo está em comer o amendoim torrado com casca e tudo. Outros defendem que só funciona quando ele é moído com mel e catuaba – essa misturinha caseira que já rendeu muita história por aí. Há ainda os que garantem que o verdadeiro poder está no pé de moleque – mas só se for feito no fogão à lenha, com aquele gostinho de fumaça e tradição.

O cardápio afrodisíaco do amor

Em um país criativo e apaixonado como o Brasil, o amor tem mesmo sabor. E olha que não é só o amendoim que está nessa lista de “esquentadores de coração”:

Amendoim – O clássico das festas juninas e dos segredos da vovó.

– O clássico das festas juninas e dos segredos da vovó. Ostra – Rica em zinco, é símbolo de luxo e libido.

– Rica em zinco, é símbolo de luxo e libido. Mel – Energético natural, conhecido como “néctar dos deuses”.

– Energético natural, conhecido como “néctar dos deuses”. Chocolate amargo – Estimula a liberação de serotonina, aquele hormônio que nos faz sorrir à toa.

– Estimula a liberação de serotonina, aquele hormônio que nos faz sorrir à toa. Gengibre – Aumenta a circulação e tem efeito termogênico.

– Aumenta a circulação e tem efeito termogênico. Pimenta – Eleva a temperatura do corpo e acelera o metabolismo.

– Eleva a temperatura do corpo e acelera o metabolismo. Catuaba – Planta tipicamente brasileira, famosa por seus efeitos estimulantes.

Vale lembrar que se tudo isso vai funcionar de verdade, ninguém pode garantir com certeza. Mas que colocar uma paçoquinha no prato e um sorriso no rosto ajuda no romance, isso sim é fato comprovado. No fim das contas, o afrodisíaco mais potente continua sendo o bom humor e uma pitada de carinho.

Feliz Dia dos Namorados — e bom apetite, caçadores de amor!