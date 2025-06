Dia dos Namorados: 44% dos curitibanos vão presentear a pessoa amada

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, promete movimentar o comércio no Paraná. Uma sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e pelo Sebrae/PR revela que 39,4% dos paranaenses pretendem dar um presente a pessoa amada na data comemorativa.

Em Curitiba esse percentual é maior, de 44,9%, fazendo com que a cidade lidere no romantismo. Contudo, 39,1% não vão comprar nada e 16% estão indecisos. A região Leste (44%) e a região Sul (43,2%) do Paraná são as que mais devem presentear. Já nas demais regiões, o percentual é um pouco mais tímido: Noroeste (37,8%), Norte (37,2%), Centro (35,8%) e Oeste (32,9%).

O principal motivo alegado por quem vai passar a data sem presentes é não ter um namorado(a) ou companheiro(a), com 34,9% das respostas. Outros 22,1% dizem não comemorar a data e 16,3% simplesmente preferem não gastar, sem motivo específico. Apenas 7% mencionaram a situação financeira ou o desemprego como impedimento.

Namoradas vão gastar menos com presente no Dia dos Namorados

Em Curitiba, as mulheres estão menos propensas a comprar presentes para o namorado: 46,2% não pretendem presentear na data. Já 41% vão adquirir uma lembrança e 12,8% ainda estão em dúvida. Já entre os homens, 48,7% demonstram intenção de compra, superando o percentual feminino, 32,1% não pretendem gastar e 19,2% permanecem indecisos.

O coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, avalia que a data continua sendo uma oportunidade relevante para o varejo paranaense. “O comércio de rua mantém sua força no Paraná, sendo o local preferido para aquisição dos presentes no Dia dos Namorados, superando o comércio eletrônico. Pela projeção, roupas, bolsas e calçados serão os itens mais presenteados. As aquisições à vista serão as formas mais utilizadas de pagamento, sendo que a qualidade do produto é o fator preponderante para decidir a compra. Espera-se uma grande movimentação nas lojas e shoppings de todo o estado para a compra de presentes, principalmente na semana que antecede a comemoração”, pontua.

A coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, destaca que é importante gerar valor e pensar no comportamento dos consumidores. “Datas sazonais não devem ser tratadas como ações pontuais, e sim como parte de uma estratégia comercial contínua. Esses períodos concentram picos de consumo, mas também oferecem oportunidades para ampliar o relacionamento com o cliente, reforçar o posicionamento da marca e gerar recorrência nas vendas”, comenta.

Suelen também lembra que investir em experiência, personalização e no atendimento são aspectos fundamentais para fidelizar consumidores e manter a competitividade do negócio ao longo do ano.

Presentes de Dia dos Namorados

Em 2025, a principal escolha para agradar a pessoa amada serão roupas, bolsas e calçados, escolhidos por 40% dos entrevistados. Em seguida estão perfumes e cosméticos (21,4%), jantar (15,7%) e joias, bijuterias e outros acessórios (15,7%).

Valor do presente

Neste ano, o tíquete médio de compras no Paraná será de R$ 197,53. Na capital do estado, o valor será bem parecido, com expectativa de gasto de R$ 197,72. Contudo, as mulheres pretendem gastar menos, em média R$ 169,38, enquanto os homens apresentam um tíquete médio mais elevado, de R$ 222,68.

A maioria dos consumidores dará preferência ao pagamento no cartão de crédito, sendo 36,9% no vencimento e 27,7% parcelado. O pagamento à vista deve corresponder a 35,4% dos pagamentos, somando Pix, cartão de débito e dinheiro.

Internet, shopping ou comércio de rua?

A internet é o local preferido pelos curitibanos para a compra do presente dos namorados, com 41,8%, seguida pelos shoppings centers, com 31,3%. O comércio de rua foi mencionado por apenas 14,9% dos entrevistados, somando as lojas de bairro e do centro.

Além disso, a internet é a principal ferramenta de pesquisa de preço, feita por 88,5% dos consumidores que pesquisam valores antecipadamente.

A maioria das compras será feita na semana que antecede o Dia dos Namorados, com 59,4% das menções. Os casais que pretendem comprar de 8 a 15 dias antes correspondem a 21,7% e os que já adquiriram o presente somam 14,5%. Apenas 4,4% deixarão para o próprio dia 12.