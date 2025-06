Central de Estágios do Paraná oferece 320 vagas para estudantes

Quer fazer aquela graninha extra enquanto põe em prática o que aprende na sala de aula? A Central de Estágios do Paraná pode ser seu próximo destino! O órgão, que está sob o comando da Secretaria da Administração e da Previdência, está com nada menos que 320 vagas abertas para estudantes de todos os níveis.

São 106 vagas de nível superior em Curitiba e outras 131 espalhadas pelo interior do estado. Aliás, quem ainda está no ensino médio ou técnico também tem chance – são 83 oportunidades disponíveis tanto na capital quanto nas cidades do interior.

Atualmente, cerca de 3.300 estagiários já estão distribuídos pelos 75 órgãos do governo, entre secretarias, autarquias, empresas de economia mista, fundações e universidades. Vale lembrar que os contratos têm duração de 24 meses – tempo suficiente para você ganhar aquela experiência que tanto pesa no currículo.

O esquema é bacana: você trabalha de 4 a 6 horas por dia, colocando em prática tudo aquilo que aprende na teoria, e ainda leva para casa uma bolsa-auxílio que varia conforme a função. Não precisa se preocupar com o transporte, porque o vale também está garantido.

Depois de 180 dias de trabalho, você tem direito a recesso remunerado. Sem contar que pode aproveitar os pontos facultativos e recessos determinados para os servidores públicos. Nada mal, né?

Ficou interessado? As vagas ficam disponíveis no portal www.centraldeestagio.pr.gov.br entre os dias 1º e 20 de cada mês. Para concorrer, mantenha seu cadastro atualizado no site, verifique se sua instituição de ensino tem convênio ativo com o Governo do Estado e candidate-se para a vaga que mais combina com você.

As regras do jogo seguem a Lei Federal nº 11.788/2008 e o Decreto Estadual 5.283/2020, que dão as diretrizes tanto para estágios obrigatórios quanto para os não-obrigatórios no serviço público estadual.