Bazar em Curitiba tem Celulares, eletrônicos, perfumes a preços incríveis

Entre os dias 5 e 7 de junho, o Hospital Universitário Cajuru, referência no atendimento de traumas em Curitiba e Região Metropolitana, realiza o Bazar do Bem, com a venda de produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. O evento acontece no Santuário Cristo Rei e São Judas Tadeu, a menos de um quilômetro de distância do hospital, no bairro Cristo Rei.

Celulares, eletrônicos, perfumes, cosméticos, brinquedos e diversos outros itens estarão à venda no bazar beneficente. Com funcionamento das 9h às 17h, durante os três dias de evento, a ação é uma oportunidade para o público adquirir produtos com preços incríveis e, ao mesmo tempo, contribuir para a manutenção dos serviços e projetos da instituição. Toda a renda obtida será revertida ao hospital, que é referência no atendimento pelo SUS.

Em 2024, o Hospital Universitário Cajuru realizou mais de 12 mil cirurgias e atendeu 147 mil pacientes. Referência no pronto atendimento do SUS, a instituição é especializada em traumas e emergências de alta complexidade, recebendo pacientes de Curitiba, da Região Metropolitana e de diversas regiões do Paraná.

A entrada no evento será por meio de senhas, que serão distribuídas das 8h até às 16h. O limite de compra é de R$ 2,5 mil por CPF, ou um produto de maior valor.

O Bazar do Bem – Hospital Universitário Cajuru será no Santuário Cristo Rei e São Judas Tadeu – Rua Padre Germano Mayer, 410. Valor da entrada: R$ 5,00