Passeio em Curitiba garante diversão arrepiante na Sexta-feira 13

Já pensou em aproveitar a Sexta-Feira 13 para conhecer Curitiba de uma maneira diferente? Uma opção divertida e arrepiante é observar a capital paranaense por um olhar fora do comum com o tour Curitiba Sombria, que terá saídas em junho nos dias 7 e 14 (sábados). O roteiro leva os passageiros em uma viagem imersiva por locais onde a história da cidade – cheia de detalhes sombrios – e suas lendas urbanas mais famosas ocorreram. São duas saídas por sábado, às 19h e 21h30. Os ingressos são limitados – apenas 13 por sessão – e estão à venda pelo site Disk Ingressos.

No passeio, uma van circula pelo centro da cidade durante duas horas, enquanto a mediadora, a jornalista Luciana Penante, conta as histórias e lendas dos locais visitados, com o apoio de imagens, com paradas imersivas e surpresas, como a visita a um cemitério de cinzas no qual estão personalidades da capital, e uma degustação de costela em meio a um reduto da boemia curitibana.

Como funciona o Tour Curitiba Sombria?

O passeio reúne mais de 30 “causos” da capital paranaense, além de contar fatos de figuras importantes na história da cidade – tanto das amplamente reconhecidas, como o escritor Dalton Trevisan, o “vampiro de Curitiba”, quanto das marginais, como Sipriana, uma mulher negra acusada de bruxaria durante uma espécie de “inquisição” na cidade. As histórias são contadas na van, com o apoio de imagens em vídeo e algumas surpresas, incluindo quatro descidas – uma delas em uma capela funerária. O tour termina com um final inusitado: uma imersão na noite curitibana, com direito a confraternização no restaurante Gato Preto.

Os participantes embarcam na Praça João Cândido e, no final, recebem a opção de descer ou não no restaurante. Quem fica pode degustar a costela premiada do Gato e ouvir as histórias do garçom ‘Polaco’, há 23 anos na casa. Os curiosos ainda podem conhecer o misterioso segundo andar do local – que é envolto em lendas urbanas. As bebidas são pagas à parte.

Como o nome sugere, o tour aborda temas sombrios, que vão desde a ‘aura’ da capital, como a cidade lida com os mortos desde seu princípio, sua produção cultural peculiar, lendas urbanas e até situações que envolvem o pior do ser humano – como violência e feminicídio.

Quem não gosta de levar sustos pode ficar tranquilo: “não é um tour de terror físico, o medo fica mais por conta das histórias”, revela Luciana. Voltado para o público adulto, mas sucesso também entre crianças corajosas – desde que acompanhadas dos responsáveis -, o tour Curitiba Sombria já se firmou como opção de imersão histórico-cultural bem ao gosto do curitibano.

Serviço

Tour Curitiba Sombria

Local: embarque nos fundos da Praça João Cândido, Largo da Ordem.

Ingressos: a partir de R$ 90 mais taxa da plataforma de vendas

Vendas pelo Disk Ingressos

Mais informações:

Redes: Instagram Site: www.curitibasombria.com.br