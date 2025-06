Ponte Preta faz nova vítima e caminhoneiro põe a culpa em um detalhe

Um caminhão-baú ficou preso na manhã desta quarta-feira (04) na Ponte Preta, no bairro Rebouças, em Curitiba. O motorista, que é do Rio Grande do Sul e estava seguindo para Araucária, na Região Metropolitana, culpou o recapeamento do asfalto que teria aumentado a via.

O veículo seguia na Avenida João Negrão por volta das 10h30, quando ficou entalado na ponte. No trecho, há uma sinalização indicando que veículos maiores que 3,6 metros não devem passar.

Veículo precisou ter parte cortada e os pneus esvaziados para passar. Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

Em entrevista para a RPC, o condutor do caminhão afirmou que já tinha passado pela avenida com o mesmo veículo outras vezes, e nada ocorreu. “Eu nunca imaginei que aconteceria, estava indo para Araucária. Trabalho com entrega de móveis. Recapearam o asfalto aumentando a altura do chão”, opinou Leandro Azambujo, em entrevista ao telejornal Meio Dia Paraná, da RPC.

Passou, mas com danos

O caminhão precisou ter os pneus esvaziados e foi necessária cortar parte da ferragem para retirar o veículo. Uma via está liberada ao trânsito que conta com o apoio na sinalização de agentes

E aí prefeitura?

A Tribuna do Paraná procurou a prefeitura e aguarda resposta sobre o ocorrido.

