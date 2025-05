Fábrica de ração para pets inaugura na RMC com investimento de R$ 140 milhões

O Paraná ganhou um reforço para o time da indústria de alimentos para animais de estimação. A Adimax, uma das maiores fabricantes de ração para pets do Brasil, inaugurou nesta terça-feira (20) sua sétima unidade industrial, a primeira no estado, com investimento de R$ 140 milhões em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A nova fábrica tem capacidade para produzir 7 mil toneladas de alimentos por mês e já começa operando com 70 colaboradores diretos, número que pode chegar a 200 quando estiver em plena capacidade. Um dado importante é que 65% dos trabalhadores são moradores de Mandirituba, o que movimenta a economia local.

“É emprego na veia”, comemorou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que participou da solenidade. “Estamos inaugurando em Mandirituba essa planta de rações para pet, uma das mais modernas do Brasil de um dos maiores grupos da América do Sul”, afirmou.

A chegada da empresa ao Paraná foi viabilizada pelo programa Paraná Competitivo, coordenado pela Secretaria da Fazenda e pela Invest Paraná, que oferece incentivos fiscais sem configurar renúncia fiscal. “Foi uma das primeiras empresas que nos procurou e que trabalhamos para trazer para o estado”, disse Eduardo Bekin, presidente da Invest Paraná.

Paraná tem outras empresas da indústria de alimentos para pets

Além da Adimax, o Paraná conta com a PremierPet, em Porto Amazonas, maior empreendimento do ramo na América Latina, e a unidade da Coamo, em Campo Mourão. O estado também é o maior produtor nacional de frango e o segundo de milho, principais ingredientes para a fabricação de alimentos para pets.

Na nova planta na RMC serão produzidas as marcas Fórmula Natural, Origens, Magnus e Qualidy, atendendo os mercados do Sul e Sudeste, além da possibilidade de exportação.

Produtos Adimax

Fundada em 2002, a Adimax produz alimentos para cães e gatos, sendo uma das maiores fabricantes de pet food do Brasil. Além do Paraná, possui unidades em Salto de Pirapora (SP), Abreu e Lima (PE), Uberlândia e Juatuba (MG), Goianápolis (GO) e Feira de Santana (BA).

A empresa também atua na área social, com diferentes públicos como instituições que amparam cães e gatos em situação de abandono; tutores de baixa renda que possuem cães ou gatos com alguma deficiência; idosos carentes que residem em casas de repouso; pessoas com deficiência visual; crianças dentro do espectro autista; pessoas com deficiência intelectual; pessoas hospitalizadas.