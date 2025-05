Mais de 10 mil mudas são distribuídas em Curitiba de graça

A capital paranaense está prestes a ficar ainda mais verde. A Prefeitura de Curitiba dá continuidade ao programa Meio Milhão de Árvores com a quarta etapa de distribuição gratuita de mudas. Nos dias 21, 22 e 28 de maio, os curitibanos terão a oportunidade de levar para casa uma árvore nativa ou frutífera, contribuindo para o ambicioso projeto de plantar meio milhão de árvores nos próximos quatro anos.

A ação acontecerá em todas as Administrações Regionais da cidade, com 1.000 mudas disponíveis em cada local. Na quarta-feira (21), as regionais CIC, Bairro Novo, Cajuru, Pinheirinho, Tatuquara, Portão e Matriz iniciam a distribuição às 9h. Santa Felicidade e Boa Vista seguem o cronograma na quinta-feira (22), também a partir das 9h. A Regional Boqueirão fecha o ciclo no dia 28, com entregas começando às 13h.

Para garantir sua muda, basta comparecer ao local mais próximo com documento de identificação e comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) recomenda que os interessados levem uma sacola para o transporte seguro das plantas.

O cadastro dos participantes não é mera burocracia. As informações coletadas alimentarão um sistema de georreferenciamento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), integrando o Hipervisor da Prefeitura – uma plataforma de dados públicos que visa otimizar a gestão urbana.

Desde janeiro, o programa já resultou no plantio de 67 mil árvores, uma parceria entre poder público e população. Além de embelezar a cidade, a iniciativa traz benefícios ambientais significativos, como o equilíbrio térmico e a redução de gases do efeito estufa. O projeto alinha-se ao PlanClima, estratégia municipal para enfrentar as mudanças climáticas.

A SMMA alerta: o plantio em vias públicas requer autorização prévia. Moradores interessados em arborizar ruas devem solicitar avaliação pela Central 156. Essa medida previne problemas futuros com calçadas e sinalização viária.