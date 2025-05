Nova rua de Curitiba vai eternizar nome de morador falecido em 2019

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem já passou pelo Capão Raso, em Curitiba, provavelmente conheceu ou pelo menos ouviu falar de Laercio Borba. O morador da Vila Parque Industrial, que faleceu em outubro de 2019, agora vai ter seu nome eternizado em um dos endereços da capital paranaense.

A homenagem póstuma foi aprovada nesta terça-feira (20) na Câmara de Vereadores, com 26 votos favoráveis em primeiro turno. O projeto, de autoria do vereador Angelo Vanhoni (PT), deve voltar à pauta nesta quarta-feira (21) para aprovação definitiva em segundo turno.

Curitibano da gema, filho de Manoel Borba e Zilá de Oliveira, Laercio construiu sua história no bairro Capão Raso, onde trabalhou na construção civil. Mas o principal legado que deixou foi o de amizade, integridade e solidariedade, como destacou Vanhoni durante a sessão.

“Era conhecido e respeitado por todos que com ele conviveram”, afirmou o vereador sobre o homenageado.

A ideia de dar o nome de Laercio a um logradouro público surgiu em 2023, quando Célio Borba, familiar do homenageado, procurou a Câmara Municipal com o pedido. Segundo Vanhoni, Célio estava “movido por um legítimo desejo de ver reconhecida a história e os valores” de Laercio.

“Ele deixou um legado de um bom samaritano, sempre atento a dar um braço amigo a quem precisar”, completou o parlamentar.

Homenagem em Curitiba

De acordo com o projeto de lei, a placa com o nome do logradouro deverá trazer também os dizeres: “Laercio Borba, cidadão humanista, empreendedor social e idealista comunitário”.

