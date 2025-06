Homem foge deixando R$ 45 mil em espécie para trás no Litoral

A Polícia Militar do Paraná deu mais um golpe no crime organizado na noite da última quarta-feira (04), em Pontal do Paraná. Uma operação do 9º Batalhão resultou na prisão de uma jovem de 22 anos e na apreensão de armas, munições e uma bolada em dinheiro.

A ROTAM entrou em ação após receber informações sobre um casal que estaria transportando material ilícito em um Fiat Fastback. Ao chegar no endereço indicado, os policiais logo avistaram o veículo suspeito, mas o motorista meteu o pé ao perceber a aproximação da viatura, estacionando rapidamente na garagem de um imóvel próximo.

+ Leia mais Operação contra empréstimos fraudulentos para idosos prende cinco em Curitiba

Depois de alguns minutos de espera – tempo suficiente para o homem dar no pé pelos fundos da casa – uma jovem de 22 anos abriu o portão. Ela não só confirmou que havia uma arma de fogo no carro, como também entregou que o companheiro, de 34 anos, estava com mandados de prisão em aberto e havia fugido levando outra pistola.

No banco do motorista do Fastback, os policiais encontraram uma pistola 9 mm com carregador contendo 12 munições. A chapa esquentou ainda mais quando as buscas na residência revelaram aproximadamente R$ 45 mil em espécie, parte escondida no console do veículo e o restante em um sofá da sala.

O arsenal apreendido incluiu também um simulacro de arma longa, duas maletas para pistolas, balanças de precisão, gravador de vídeo digital, faca e papel alumínio – todo o kit básico para o comércio ilegal de entorpecentes.

Seguindo o rastro da fuga pelo terreno vizinho, os policiais encontraram outra pistola 9 mm com numeração raspada e um carregador alongado com 29 munições intactas, provavelmente descartados pelo fujão durante a escapada.

A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia, enquanto outra jovem de 27 anos, que também estava na casa, foi qualificada como testemunha. O suspeito de 34 anos segue foragido, mas com a polícia em seu encalço.