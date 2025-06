Operação contra empréstimos fraudulentos para idosos prende cinco em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cinco pessoas suspeitas de realizar empréstimos fraudulentos em nome de idosos foram presas em Curitiba e Região Metropolitana (RMC) nesta quinta-feira (05). A ação, conduzida pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), é a segunda fase de uma operação para combater esse tipo de crime.

O delegado da PCPR Emmanoel David relata que a ação tinha o objetivo de cumprir 12 ordens judiciais, com cinco prisões temporárias e sete de busca e apreensão. A operação ocorreu em Curitiba, Colombo, Campina Grande do Sul e Araucária.

As investigações apontam que os envolvidos atuavam por meio de escritórios que ofereciam serviços de renegociação de dívidas. Entretanto, ao invés de renegociar dívidas existentes, realizavam novos empréstimos em nome dos idosos, utilizando a biometria facial das vítimas.

Principais vítimas de empréstimos fraudulentos eram aposentados do INSS

Segundo as investigações, vítimas, geralmente aposentadas do INSS, sofriam prejuízos financeiros com descontos mensais que variavam entre R$ 200 e R$ 300 em benefícios de aproximadamente R$ 2 mil.

“As prisões de hoje ocorreram todas na cidade de Curitiba. A operação é uma continuidade da primeira fase, realizada no final de 2024, quando 12 pessoas foram presas também por envolvimento com fraudes em empréstimos consignados”, informou o delegado.

Com as prisões desta quinta-feira (05), o total de detidos desde o início da operação chega a 17. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário. As investigações seguem em andamento para apurar todos os fatos.