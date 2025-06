Em nove horas, Curitiba é atingida por dezenas de raios durante temporal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta quinta-feira (5), o Paraná enfrentou uma tempestade intensa com raios e muita chuva em questão de algumas horas. Conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Apenas em Curitiba foram 42 raios contabilizados entre 00h e 9h desta quinta-feira. Os dados sobre o Paraná ainda não foram revelados.

O tempo em Curitiba nesta quinta-feira ja começou fechado, o temporal transformou o amanhecer em noite, com nuvens carregadas e descargas elétricas frequentes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para a cidade, indicando risco de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo.

Incidência de raios nas últimas horas no Paraná pic.twitter.com/5FM43Mwtll — Simepar (@simeparpr) June 4, 2025

Incidência de raios em crescimento no estado

O Paraná tem registrado um aumento significativo na incidência de raios nos últimos anos. Em 2023, foram contabilizadas 3.104 descargas elétricas em Curitiba, representando um aumento de 30% em relação ao ano anterior. No estado, o número total de raios ultrapassou 1 milhão, com Guaraqueçaba liderando o ranking com mais de 16 mil ocorrências.

Como se proteger durante tempestades com raio?

Diante da alta incidência de raios, é essencial adotar medidas de segurança durante tempestades:

Evite áreas abertas, como campos e praias.

Não se abrigue sob árvores ou estruturas metálicas.

Desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas.

Permaneça dentro de edificações seguras até o fim da tempestade.

