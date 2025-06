Alerta amarelo! Temporal em Curitiba faz amanhecer “voltar a ser noite”

Esta quinta-feira (05) promete ser daquelas para ficar de olho atento no tempo, meus amigos! A previsão do tempo em Curitiba é de céu carregado, com alta probabilidade de temporal ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para a capital paranaense e região metropolitana, indicando risco de temporal.

Aliás, não é para menos! O alerta prevê precipitações entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h. Isso significa que a chuva pode causar problemas como queda de energia, queda de árvores e até alagamentos. É o tipo de dia que o curitibano já conhece bem: guarda-chuva na mão e cautela no trânsito.

As temperaturas, por sua vez, não vão se alterar tanto. A máxima hoje não deve passar dos 17°C, enquanto a mínima pode chegar aos 16°C. Aquela sensação de frio úmido que é a cara de Curitiba em dias chuvosos estará presente durante todo o dia. Vale lembrar que o casaco e a sombrinha são itens obrigatórios para quem precisa circular pela cidade.

O Simepar reforça o alerta e recomenda que a população evite áreas de risco, como encostas e regiões próximas a córregos e rios que possam transbordar. A Defesa Civil está em estado de atenção e orienta que, em caso de emergência, os moradores entrem em contato pelo telefone 199.

“Madrugada de muitas instabilidades na faixa oeste, sudoeste, centro-sul e sudeste, com tempestades severas que produziram fortes rajadas de vento, muitos raios, chuva intensa e até mesmo queda de granizo, conforme relatos (Assis Chateaubriand, por exemplo). RMC e litoral tiveram temporais nesta madrugada, mas com menor intensidade”, disse o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar.

Previsão do tempo em Curitiba, como fica?

A previsão é que esse sistema de instabilidade permaneça sobre a capital paranaense, com mais chuva prevista para o final de semana. Há expectativa de melhora no tempo, com o retorno do sol e elevação gradual das temperaturas, apenas a partir de terça-feira (10). Mas por enquanto, curitibano, é melhor seguir nos trilhos da precaução e se preparar para um dia de temporal.

Dia fechado, alma aquecida!

Ah, e não esqueça: em dias assim, aquele café quentinho e uma boa companhia transformam o temporal em um programa aconchegante. Afinal, não é à toa que Curitiba é conhecida por ter bares e cafeterias que são verdadeiros refúgios em dias de chuva!

