Festa da Ponkan leva gastronomia e diversão à Grande Curitiba por quatro dias

O aroma cítrico já começa a perfumar o ar de Cerro Azul, no Vale do Ribeira, que se prepara para receber a 57ª edição da Festa Nacional da Ponkan. De 12 a 15 de junho, o município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), conhecido como a capital nacional da ponkan abre as portas para visitantes de toda a região metropolitana com programação que mistura gastronomia, cultura, música e o já tradicional concurso para escolha da rainha da ponkan.

Com entrada gratuita, o evento acontece no Parque de Eventos da Vila Mangger e promete movimentar a economia local, que tem na citricultura a principal fonte de renda. A festa celebra a colheita da safra e oferece uma oportunidade perfeita para famílias de Curitiba e municípios vizinhos aproveitarem um passeio diferente, especialmente para quem busca uma escapada do agito urbano.

“Estamos trabalhando intensamente para desenvolver os produtos turísticos de cada um dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, para aquecer a economia e valorizar a história de cada um. Convidamos todas as famílias a prestigiarem a festa e conhecerem um pouco das belezas do Vale do Ribeira”, diz o secretário para o Desenvolvimento da RMC, Thiago Bonagura.

O que fazer em Cerro Azul

Para quem gosta de aventura, Cerro Azul oferece muito mais que frutas. A região é conhecida pelo turismo de aventura, com destaque para o rafting no Rio Ribeira, e pelas paisagens rurais que rendem fotos espetaculares para as redes sociais.

Fundado em 1860, o município carrega herança de imigrantes italianos, ingleses, alemães e franceses da antiga Colônia Assunguy. Essa mistura cultural se reflete na arquitetura, na culinária e nas tradições locais.

Atrações da Festa Nacional da Ponkan

Durante os quatro dias de festa, os visitantes poderão conferir uma exposição de produtos locais, com uma feira de produtores comercializando ponkans frescas e derivados. A programação cultural inclui apresentações de danças, músicas e manifestações artísticas tradicionais.

Para quem se interessa pelo setor agrícola, haverá palestras e oficinas com debates sobre citricultura, sustentabilidade e avanços tecnológicos no campo. A animação fica por conta dos shows musicais com artistas locais e nacionais, enquanto o paladar será contemplado com diversas opções na praça de alimentação.

Serviço:

Festa da Ponkan 2025

Data: de 12 a 15 de junho (manhã, tarde e noite)

Local: Parque de Eventos da Vila Mangger

Entrada gratuita