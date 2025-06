Evento em Curitiba vai ter 50 cachorros para adoção neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vai ter adoção de cachorro no Parque Barigui, em Curitiba, neste sábado (07), e a piazada toda já pode se preparar para ganhar um novo amigo. Das 10h às 16h, a 8ª edição do Amigo Bicho vai reunir 50 cães que estão precisando de um lar. O evento acontece em frente ao estacionamento do Salão de Atos.

Os bichinhos já vêm “equipados” com vacina e microchip, tudo certinho para quem quer levar um pet para casa sem dor de cabeça. Os animais são resgatados pelo Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) e também vêm de protetores independentes da cidade.

A Família Folhas vai marcar presença no evento para dar orientação sobre adoção responsável para a criançada e adultos que aparecerem por lá. Afinal, adotar não é só levar para casa e pronto, né?

A Fórmula Natural, que é a patrocinadora oficial do Amigo Bicho em 2025, vai bancar toda a estrutura do evento e doar 15 toneladas de ração para o Programa Municipal Banco de Ração para Animais de Curitiba.

“O principal objetivo do Amigo Bicho é encontrar uma família para os pets e dar orientações sobre guarda responsável”, conta Fabiano Cruzara, coordenador da Rede de Proteção Animal. “Também falamos sobre nosso programa municipal de castração gratuita e a importância de as pessoas cuidarem da saúde dos animais.”

Evento no Parque Barigui vai ter microchipagem

Durante o evento, a Rede de Proteção Animal vai fazer microchipagem gratuita de cães. Aquele negocinho pequeno que colocam no bicho ajuda muito a encontrar o dono caso o animal se perca por aí. Uma mão na roda para quem tem pet fujão!

E vale lembrar que quem não conseguir ir no sábado pode adotar em qualquer dia no Crar, que funciona direto: das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, no CIC. Nos fins de semana e feriados, tem plantão para atendimento.