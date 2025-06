Curitiba celebra indicação geográfica da Carne de Onça

Nesta quarta-feira (5), em um evento realizado no Memorial e Curitiba, uma conquista para a cultura e gastronomia da cidade foi celebrada. A tradicional carne de onça recebeu o registro de Indicação Geográfica (IG) na categoria Indicação de Procedência, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). O título foi celebrado pelos integrantes da Associação Amigos da Onça, imprensa e convidados.

O reconhecimento oficializa a origem do prato típico curitibano e reforça sua importância como patrimônio cultural e ativo turístico da capital paranaense.

A broa de centeio que compõe o prato já é reconhecida como patrimônio cultural curitibano. Agora, com a carne de onça também ganhando esse status, Curitiba se consolida como um destino mais valorizado pela culinária típica.

O presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marino Galvão Júnior, ressaltou a importância do reconhecimento. “Trata-se de uma vitória simbólica e concreta para a cidade. A carne de onça passa a figurar no mapa da gastronomia nacional com selo de origem, o que valoriza ainda mais nossos espaços culturais e nossa história. A gastronomia é cultura e Curitiba sabe preservar o que é seu”, destacou.

A solicitação do registro foi feita pela Associação dos Amigos da Onça, em parceria com o Sebrae/PR, e teve início em janeiro de 2023. O prato já era reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná desde 2009 e agora passa a contar também com o selo de origem nacional, o que reforça o valor histórico e cultural.

O presidente da Associação dos Amigos da Onça, Sérgio Medeiros, celebrou a conquista coletiva e contou como tudo aconteceu. “Há dois anos fomos chamados pelo Sebrae, montamos a associação, reunimos toda a documentação e encaminhamos para o Instituto Nacional de Proteção Industrial, em Brasília. Agora, no dia 20, para nossa alegria, saiu a indicação geográfica”, destacou Sergio.

Sergio exaltou também o fato de Curitiba ter conquistado seu segundo selo de IG, citando que outras praças com tradição e variedade gastronômica, como São Paulo, ainda não possuem nenhum.

Segundo ele, a iguaria curitibana leva o nome da cidade mundo afora e torna Curitiba um destaque da gastronomia nacional. “Curitiba é uma cidade que tem uma gastronomia fantástica, cada vez melhor. Hoje são mais de 200 estabelecimentos que servem a carne de onça na cidade, muitos turistas vêm pra cá e pedem o prato e agora isso vai aumentar ainda mais”, concluiu Sérgio.

Receita e preservação da tradição

A receita é simples e saborosa, leva carne bovina crua fresca e moída, cebola branca, cebolinha verde, sal, pimenta-do-reino, azeite de oliva e broa de centeio. Para usar o selo de Indicação Geográfica, bares e restaurantes deverão seguir a receita original e se filiar à Associação dos Amigos da Onça, comprometendo-se com sua preservação.

A comemoração também contou com a presença do secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho, do presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma, da vereadora Rafaela Lupion e de representantes do Sebrae/PR, da Abrasel, da Abrabar, da Fundação Cultural de Curitiba, da Associação dos Amigos da Onça, além de profissionais da gastronomia local.