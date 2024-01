MP do Paraná confirma casos de tortura de PMs, mas diz que vídeo é antigo

Neste fim de semana, um vídeo que está circulando nas redes sociais que mostra policiais militares agredindo detentos chamou a atenção das pessoas na internet. O Ministério Público do Paraná se manifestou neste domingo e confirmou a veracidade do material, mas disse se tratar de dois casos distintos ocorridos em 2017, não recentemente. O vídeo foi publicado no sábado (20) pelo deputado estadual Renato Freitas (PT) na rede social X, antigo Twitter.

De acordo com a legenda do vídeo, as situações aconteceram em uma unidade policial de Matelândia, no Paraná. O conteúdo mostra duas situações diferentes. Em uma delas um policial militar cobre a cabeça de um homem com luva de látex. Já na outra imagem, policiais aparecem agredindo outros detidos.

Por conta da repercussão do material, na tarde deste domingo (21), o Ministério Público do Paraná (MPPR) publicou uma nota informando que as duas situações são antigas. De acordo com o MPPR, os fatos ocorreram em diferentes datas de 2017, em uma unidade policial de Matelândia.

“Quanto ao primeiro deles, em que um dos detidos está algemado e com uma luva de látex cobrindo a cabeça, já houve apuração e responsabilização criminal dos agentes envolvidos. Os policiais foram condenados, definitivamente, pelo crime de tortura, e foram também condenados à perda do cargo público”, diz nota do MPPR.

Já sobre a segunda situação de agressão em que aparecem três policiais militares, o MPPR explicou que não tinha conhecimento do caso e que vai investigar o ocorrido para eventual responsabilização dos envolvidos.

