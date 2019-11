Uma mulher, de 48 anos, foi resgatada pelo helicóptero do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), do Corpo de Bombeiros, na manhã desse domingo (3) após passar a noite no Pico Paraná, na região da Serra do Mar. A montanhista estava perdida na trilha da montanha, com ferimento nas pernas. Ela foi encaminhada, sem risco de morte, ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

Conforme informações dos Bombeiros, uma equipe do Gost encontrou a mulher na manha de domingo após buscas terem sido iniciadas ainda no sábado (2). As condições meteorológicas, no entanto, impediram o resgate da vítima, que acabou socorrida pela aeronave somente no domingo.

*Informações do repórter fotográfico Lineu Filho