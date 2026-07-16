Max Atacadista reabre neste sábado após modernização em Ponta Grossa

O Max Atacadista reinaugura neste sábado (18) a unidade do bairro Chapada, em Ponta Grossa. A loja, localizada na Avenida Souza Naves, 2.420, passou por uma reformulação completa.

Embora o Grupo Muffato ainda não tenha divulgado detalhes das mudanças realizadas na unidade, a empresa informa que o espaço foi renovado para oferecer mais conforto, mais espaço e ampliar as opções de compras para os consumidores.

A reinauguração faz parte do processo de modernização das lojas da rede, que vem promovendo reformas e ampliações em diferentes cidades do Paraná.

Max Atacadista Chapada inaugurado em 2019

A inauguração da unidade da Chapada foi em 2019 e marcou a chegada da bandeira Max Atacadista a uma das principais regiões de Ponta Grossa.

Desde então, o Grupo Muffato ampliou a presença na cidade e atualmente mantém seis lojas entre supermercados e atacarejos, consolidando Ponta Grossa como um dos principais mercados da empresa no interior do Paraná.

Agora, sete anos após a abertura, a unidade passa pela primeira grande atualização.

Grupo Muffato acelera modernização

Nos últimos meses, o Grupo Muffato intensificou os investimentos na modernização de lojas já existentes no Paraná.

Além da unidade da Chapada, a empresa reinaugurou recentemente o Max Atacadista de Sarandi e promoveu a modernização de outras operações da rede, incluindo a revitalização do Muffato Champagnat, em Curitiba. O grupo também segue expandindo sua atuação com novas lojas em diferentes regiões do estado.

Enquanto isso, novas inaugurações e ampliações continuam previstas para outras cidades paranaenses, reforçando a estratégia de crescimento da empresa.