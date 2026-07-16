Reformada

Max Atacadista reabre neste sábado após modernização em Ponta Grossa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giselle Ulbrich Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 16/07/26 11h51
Prefira a Tribuna no Google
Vista aérea de mega supermercado com cidade ao fundo / Reformulada, nova loja do Max Atacadista no bairro Chapada, em Ponta Grossa, será reinaugurada neste sábado (18)
Reformulada, nova loja do Max Atacadista no bairro Chapada, em Ponta Grossa, será reinaugurada neste sábado (18). (Foto: Grupo Muffato)

O Max Atacadista reinaugura neste sábado (18) a unidade do bairro Chapada, em Ponta Grossa. A loja, localizada na Avenida Souza Naves, 2.420, passou por uma reformulação completa.

Embora o Grupo Muffato ainda não tenha divulgado detalhes das mudanças realizadas na unidade, a empresa informa que o espaço foi renovado para oferecer mais conforto, mais espaço e ampliar as opções de compras para os consumidores.

A reinauguração faz parte do processo de modernização das lojas da rede, que vem promovendo reformas e ampliações em diferentes cidades do Paraná.

+ Leia mais

Max Atacadista Chapada inaugurado em 2019

A inauguração da unidade da Chapada foi em 2019 e marcou a chegada da bandeira Max Atacadista a uma das principais regiões de Ponta Grossa.

Desde então, o Grupo Muffato ampliou a presença na cidade e atualmente mantém seis lojas entre supermercados e atacarejos, consolidando Ponta Grossa como um dos principais mercados da empresa no interior do Paraná.

Agora, sete anos após a abertura, a unidade passa pela primeira grande atualização.

Grupo Muffato acelera modernização

Nos últimos meses, o Grupo Muffato intensificou os investimentos na modernização de lojas já existentes no Paraná.

Além da unidade da Chapada, a empresa reinaugurou recentemente o Max Atacadista de Sarandi e promoveu a modernização de outras operações da rede, incluindo a revitalização do Muffato Champagnat, em Curitiba. O grupo também segue expandindo sua atuação com novas lojas em diferentes regiões do estado.

Enquanto isso, novas inaugurações e ampliações continuam previstas para outras cidades paranaenses, reforçando a estratégia de crescimento da empresa.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google