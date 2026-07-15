Fábrica de croissant de Curitiba cresce 10 vezes e conquista mercado paulista

Uma pequena fábrica familiar de Curitiba conseguiu um feito raro em sete anos: multiplicou o tamanho da empresa por dez, ampliou a produção, conquistou espaço nas principais redes de supermercados do Paraná, entrou em Santa Catarina e já faz do mercado paulista responsável por 40% do faturamento. Essa é a trajetória da Casa do Croissant, indústria que acaba de completar 30 anos e vive a maior fase de expansão desde a fundação.

A transformação começou em 2018, quando as irmãs Tatiana Fabri, engenheira química, e Ana Paula Fabri, médica veterinária, assumiram o comando do negócio criado pelos pais, Nina Kauling e Hairton Fabri, na década de 1990.

Na época, a empresa tinha 12 funcionários. Hoje são 70 colaboradores, sendo cerca de 50 diretamente ligados à produção dos croissants. Curiosamente, praticamente todos os funcionários que já trabalhavam na fábrica em 2018 permanecem na empresa e hoje ocupam cargos de liderança.

“Assumimos o negócio com o compromisso de preservar a qualidade dos produtos, mas também de preparar a empresa para crescer. Conseguimos fazer isso sem perder nossa essência”, afirma Tatiana.

A expansão também ultrapassou as fronteiras do Paraná. Depois de consolidar presença em praticamente todo o estado, a Casa do Croissant iniciou recentemente as vendas para Santa Catarina e São Paulo.

O resultado surpreendeu até as empresárias. Embora a operação paulista ainda esteja no começo, com duas grandes redes de supermercados como clientes, o estado já responde por aproximadamente 40% do faturamento da empresa.

Hoje, os produtos estão presentes em redes como Muffato, Condor, Festval, Ítalo, Assaí, Angeloni, Koch, Imperatriz e outros grandes supermercados.

Croissant artesanal em escala industrial

Apesar do crescimento acelerado, as irmãs garantem que a prioridade continua sendo manter as características artesanais que fizeram a marca ganhar espaço no mercado.

Uma das principais mudanças foi a adoção da fermentação natural (massa madre de cultivo próprio), processo que exige mais tempo de produção, completamente oposto ao de um processo industrial, mas que proporciona um pão mais leve, aromático e de fácil digestão.

A empresa também investe em tecnologia para aumentar a capacidade produtiva sem abrir mão da qualidade. “Nos preocupamos em trabalhar com comida de verdade, usando processos mais naturais possível. Esse continua sendo o nosso diferencial”, destaca Ana Paula.

Hoje, instalada em uma fábrica de aproximadamente 800 metros quadrados, no bairro Umbará, em Curitiba, a empresa produz mais de uma tonelada de produtos por dia.

Casa To Go: novidade é o croissant individual, pra levar para lanche. (Crédito: Divulgação / Casa do Croissant)

Novo produto impulsiona crescimento

Entre as novidades lançadas neste ano está o Croissant To Go, versão individual recheada desenvolvida para acompanhar uma mudança percebida pelas empresárias no comportamento do consumidor.

A linha aposta na praticidade para quem busca refeições rápidas ao longo do dia e chegou ao mercado com quatro sabores: chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate dark e creme de avelã.

“O consumidor mudou. As famílias mudaram. Precisamos acompanhar essa transformação”, resume Ana Paula.

Segundo ela, essa preocupação vai além das embalagens ou dos sabores. “As pessoas estão buscando produtos de melhor qualidade. Não é uma moda, nem apenas marketing. É uma mudança real no comportamento alimentar.”

Linha saudável já está no radar

De olho nessa tendência, a Casa do Croissant já estuda novos produtos voltados ao público que busca uma alimentação mais equilibrada.

Embora o projeto ainda esteja em fase inicial e sem previsão de lançamento, as empresárias alisam alternativas para desenvolver uma linha com perfil mais saudável, preservando as características que fizeram a marca se consolidar no mercado.

A ideia ainda está em estudo e envolve desde o desenvolvimento das receitas até a adaptação da produção industrial. Um produto mais proteico está em estudos.

Receita que atravessou gerações

A Casa do Croissant nasceu entre 1995 e 1996, na Vila Fanny, em Curitiba, quando Nina Kauling começou a produzir artesanalmente pães de croissant para complementar a renda da família.

O que começou na cozinha de casa ganhou espaço em empórios, supermercados e padarias até se transformar em uma das principais fabricantes do segmento no Paraná.

Agora, três décadas depois, a empresa mira uma nova etapa de crescimento, levando um produto criado em Curitiba para conquistar consumidores em outros estados.

Aumento no portfólio de produtos fizeram a Casa do Croissant crescer 10 vezes em 7 anos. (Crédito: Divulgação / Casa do Croissant)