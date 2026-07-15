Elite do churrasco: quem são assadores que vão preparar 26 toneladas de costela no Paraná

Depois de quase dez anos, Curitiba voltará a receber o Assafest, festival que pretende reunir mais de 1.200 costelas fogo de chão, preparar 26 toneladas de carne e receber 45 mil pessoas em um único dia. Marcado para 15 de novembro, o evento ainda terá o local divulgado pelos organizadores, mas já nasce com uma meta ousada: entrar para o Guinness World Records com o maior preparo simultâneo de costelas fogo de chão do mundo.

Para transformar esse desafio em realidade, a organização reuniu um time de especialistas em churrasco que já participou de alguns dos maiores festivais gastronômicos do país. Ao todo, mais de dez profissionais vão coordenar o preparo das costelas, seguindo a tradição tropeira do fogo de chão.

Quem são os assadores

Entre os nomes confirmados está Edson Batista Barbosa, de Londrina, que atua em grandes eventos gastronômicos, como o Churrasco On Fire, festival da dupla Fernando & Sorocaba.

Outro destaque é Paulo Picanha, conhecido como Doutor Picanha. Natural de Ibirubá (RS), ele se tornou referência no preparo de costela fogo de chão e, recentemente, participou da Festa do Trabalhador, em Cascavel, onde foram assadas aproximadamente 18 toneladas de carne.

O time também contará com Douglas Pulpero, de Curitiba. Especialista em carnes e cultura campeira, ele já coordenou o preparo de um boi inteiro assado e de cortes especiais em grandes festivais gastronômicos.

Completam a equipe o assador João Paulo Souza, de Paranavaí; o mestre parrilleiro Valdinei Santos, de Pitanga; além do chef paulista Reinaldo Rey, idealizador e coordenador técnico do Assafest.

Dois especialistas em fogo de chão também vão compor o desafio: os chefs Danilo Agostinho do Nascimento e Fábio Cruz. Além deles, também participam os chefs William R. Lima, Guilherme Gomes, Raphael Rufato e Eduardo Silveira.

Conforme Reinaldo Rey, a tentativa de recorde mundial vai muito além dos números. “Queremos resgatar a tradição tropeira e valorizar a costela fogo de chão como um dos principais símbolos dessa cultura.”

Chef Valdinei Santos é um dos mestres assadores confirmados para a 2ª edição do Assafest Curitiba. (Foto: Divulgação / Assafest Curitiba) Fábio Cruz, assador especializado em fogo de chão, é um dos profissionais confirmados. (Foto: Divulgação / Assafest Curitiba) Especialista em fogo de chão, chef Danilo Agostinho do Nascimento integra a equipe de assadores.

(Foto: Divulgação / Assafest Curitiba)

Festival volta após dez anos

A primeira edição do Assafest Curitiba aconteceu em 2016, no Parque dos Tropeiros, na Cidade Industrial de Curitiba. Na época, o evento reuniu apresentações culturais, feira de artesanato, atrações para as famílias e o tradicional preparo da costela fogo de chão.

Agora, quase uma década depois, o festival retorna em uma versão muito maior e com o objetivo de ganhar a homologação no Guiness Book. Além disso, a organização pretende transformar Curitiba em referência nacional dos grandes festivais de churrasco.

Como será o Assafest Curitiba

A programação começará ainda de madrugada. Por volta das 4 horas, caminhões descarregarão as mais de 26 toneladas de carne que serão preparadas durante o dia.

Ao amanhecer, uma cavalgada com cerca de 120 cavaleiros fará a abertura simbólica do festival. Depois da oração de um Pai-Nosso, será realizado o acendimento do fogo que dará início ao preparo simultâneo das costelas. Conforme os organizadores, esse é um antigo costume dos tropeiros.

A partir das 9 horas, o público encontrará apresentações musicais, danças das tradições gaúcha, italiana, polonesa e ucraniana. Haverá um circo cultural internacional com capacidade para aproximadamente 500 espectadores por sessão. À noite, cerca de 1.500 drones formarão imagens no céu em um espetáculo de luzes.

Enquanto isso, mais de 1.200 costelas permanecerão assando lentamente no fogo de chão, seguindo o método utilizado pelos tropeiros.

A entrada será gratuita. O Assafest será realizado em 15 de novembro, em Curitiba. O público pagará apenas pelos alimentos consumidos durante o festival. Há quatro “pacotes” disponíveis: buffet livre de costela fogo de chão; costelão inteiro para retirada drive thru; VIP Experience Premium; e o Founder Premium Assafest 2026.

Nos próximos meses, a organização divulgará o local onde acontecerá o evento.