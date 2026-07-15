Escritor português Valter Hugo Mãe fala sobre literatura e humanidade em Curitiba

O escritor português Valter Hugo Mãe estará em Curitiba para uma mesa de conversa no Auditório do Museu Oscar Niemeyer, no dia 8 de agosto, às 20h. A entrada é gratuita e a participação do celebrado autor integra a programação do Festival da Palavra, que reúne dezenas de escritores paranaenses, brasileiros e internacionais na capital paranaense, de 5 a 9 de agosto.

A delicadeza contra a brutalidade

Com uma obra marcada por lirismo, imaginação crítica e atenção aos mais frágeis, Valter Hugo Mãe conversará sobre literatura como forma de ler um tempo feito de ruído, violência e desamparo. O bate-papo parte de O século dos imbecis, lançamento mais recente do escritor, e de seus livros publicados no Brasil, abordando linguagem, afeto, comunidade e humanidade.

Nascido em 1971, em Saurimo, Angola, Valter Hugo Mãe mudou-se ainda na infância com a família para Portugal, onde estudou e desenvolveu toda a trajetória literária. É considerado um dos mais destacados autores portugueses da atualidade, com obra traduzida para diversas línguas.

Nos anos 1990, o escritor começou a publicar poemas. O primeiro romance, O nosso reino, foi lançado em 2004. Seu segundo romance, o Remorso de Baltazar Serapião, venceu o Prémio José Saramago em 2007, com prefácio do próprio Saramago. Seus primeiros livros são todos em letras minúsculas, numa forma escrita que buscava a igualdade e o respeito à forma oral dos textos.

Valter Hugo Mãe lançou outros romances que alcançaram destaque internacional, como A Máquina de Fazer Espanhóis, vencedor de Melhor Romance do Ano no Prémio Portugal Telecom, e O Filho de Mil Homens, que ganhou uma adaptação recente para o cinema, com Rodrigo Santoro.

Festival da Palavra chega à quarta edição

Em sua quarta edição, o Festival da Palavra de Curitiba apresenta uma intensa programação gratuita ligada à literatura. De 5 a 9 de agosto, quarta-feira a domingo, vários espaços da cidade recebem bate-papos, oficinas, exposições, espetáculos e shows. Autores consagrados do Paraná, do Brasil e do mundo se reúnem para mesas-redondas e aulas especiais que valorizam a leitura, a escrita e o compartilhamento de ideias sobre literatura. O tema deste ano do Festival da Palavra é Contar Histórias, Ler o Mundo e traz como homenageados o escritor Ignácio de Loyola Brandão e a curitibana Alice Ruiz.

IV Festival da Palavra de Curitiba

Data: de 5 a 9 de agosto de 2026

Mesa-redonda com Valter Hugo Mãe

8 de agosto, às 20h, no auditório do Museu Oscar Niemeyer – R. Mal. Hermes, 999

Programação gratuita