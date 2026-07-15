Academia do Rock abre 5ª unidade em Curitiba e chega ao Rio de Janeiro

Nascida em Curitiba há 15 anos, a Academia do Rock acelera um novo ciclo de crescimento e amplia sua presença pelo país. A rede de escolas de música, que já conta com 18 unidades e mais de 4 mil alunos, prepara a abertura da quinta escola na capital paranaense e negocia a implantação da primeira unidade no Rio de Janeiro. O plano é chegar a 20 operações até o fim de 2026 e dobrar de tamanho até 2030.

A expansão acompanha o crescimento da empresa. Entre 2022 e 2025, o faturamento da rede passou de R$ 6,62 milhões para R$ 13,72 milhões, alta acumulada de 107,3% em apenas três anos (taxa composta de crescimento anual de 27,5% ao ano). Agora, a meta é alcançar R$ 30 milhões até 2031.

Curitiba ganhará quinta Academia do Rock

A nova unidade da Academia do Rock em Curitiba será instalada no Bacacheri e deverá ser inaugurada em novembro. Atualmente, a rede já mantém quatro escolas na capital paranaense, localizadas nos bairros Água Verde, Ecoville, Jardim das Américas e Boa Vista.

Além disso, a expansão continuará em outros estados. A primeira unidade do Rio de Janeiro está em fase final de negociação e poderá ser aberta nos bairros Barra da Tijuca ou Botafogo.

Enquanto isso, a empresa também prepara a inauguração de uma escola em Indaiatuba (SP), prevista para agosto.

São Paulo concentra maior parte das franquias

Embora tenha surgido em Curitiba, a Academia do Rock concentra hoje sua maior operação no estado de São Paulo. São 14 unidades paulistas, distribuídas por diferentes cidades, incluindo cinco somente na capital. Com as quatro escolas de Curitiba, a rede soma atualmente 18 unidades em funcionamento.

Segundo a empresa, o crescimento será sustentado principalmente pelo modelo de franquias, voltado para empreendedores interessados no segmento da educação musical.

Franquia da Academia do Rock parte de R$ 480 mil. (Crédito: Divulgação / Academia do Rock)

Franquia: investimento de R$ 480 mil

A implantação das novas unidades de Curitiba e do Rio de Janeiro será por meio de franquias. Hoje, o investimento inicial para abrir uma escola da Academia do Rock parte de R$ 480 mil, valor que inclui projeto arquitetônico, reforma do imóvel, aquisição dos instrumentos musicais, taxa de franquia e capital de giro.

De acordo com a empresa, o prazo estimado para retorno do investimento é de aproximadamente 24 meses. Além da abertura de novas escolas, a estratégia prevê aumentar a produtividade das unidades já existentes e fortalecer a marca em novos mercados.

O principal diferencial da Academia do Rock está na metodologia de ensino. Em vez de concentrar o aprendizado apenas na técnica do instrumento, os alunos passam a tocar em bandas desde o início do curso, participando de ensaios e apresentações ao vivo.

Assim, a escola busca aproximar o ensino da experiência de palco e estimular o desenvolvimento musical de forma prática.

Academia do Rock nasceu em um banheiro

A história da Academia do Rock começou de forma bastante diferente da atual estrutura nacional. Apaixonado por música, o fundador Marcelo de Freitas transformou o banheiro no ático de sua casa em um pequeno estúdio para tocar com os filhos, Marcelo Jr. e Vinícius. O espaço recebeu isolamento acústico artesanal e, aos poucos, passou a atrair amigos e vizinhos interessados em aprender música.

Com o tempo, o hobby da família se transformou em uma escola. Posteriormente, o negócio deu origem à rede de franquias que hoje está presente em diferentes estados brasileiros. Segundo Marcelo de Freitas, a expansão representa a consolidação de um projeto iniciado dentro de casa.

“Quando começamos, nosso objetivo era simplesmente tocar música em família. Nunca imaginávamos que aquele pequeno estúdio improvisado daria origem a uma rede presente em diferentes cidades do país.”