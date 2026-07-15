Detran suspende exames para CNH no Paraná e trava emissão e renovação

Paranaenses que precisam renovar ou tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estão sem conseguir dar continuidade ao processo desde segunda-feira (13). O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) suspendeu temporariamente o agendamento dos exames médico e psicológico obrigatórios enquanto negocia um reajuste nos valores cobrados pelas clínicas credenciadas.

A suspensão ocorre por causa de uma portaria da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), publicada em dezembro de 2025. A norma determina que a soma dos valores cobrados pelo exame de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica não poderá ultrapassar R$ 180.

À Tribuna do Paraná, o Detran-PR informou que trabalha na adequação da tabela de preços das clínicas credenciadas para atender à nova regra. “Nesse momento de transição, o Detran-PR dialoga com as clínicas credenciadas para organizar o novo sistema de cobrança e, assim, as agendas para exames médicos e psicológicos nas clínicas credenciadas estão temporariamente suspensas. Em breve, os agendamentos estarão disponíveis novamente e o serviço será normalizado”, diz o comunicado.

Enquanto os atendimentos permanecem suspensos, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou a validade das CNHs com vencimento a partir de 5 de junho, que poderão ser utilizadas até 9 de setembro de 2026.

Entenda a mudança

Antes da publicação da portaria da Senatran, cada Detran definia os valores cobrados pelos exames, o que gerava diferenças entre os estados. No Paraná, o custo médio das duas avaliações chega a R$ 404,74, mais que o dobro do novo teto nacional.

Estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais já adaptaram os valores à norma federal. No Rio de Janeiro, por exemplo, o valor dos exames médicos e psicológicos passaram para R$ 90 cada.

No Paraná, a Assembleia Legislativa (Alep) aprovou, em junho, um projeto de lei que reduz em até 55% o valor dos exames. Pelo texto, o exame de aptidão física e mental cairá de R$ 127,06 para R$ 60, enquanto a avaliação psicológica passará de R$ 277,68 para R$ 120. A regulamentação da lei foi publicada no início de julho.