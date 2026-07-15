Nova pesquisa Genial/Quaest: Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro

A Genial/Quaest divulgou nesta quarta-feira (15) uma nova pesquisa sobre as intenções de voto para presidente da República em 2026.
Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 12 pontos de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL). O petista soma 40% das intenções de voto, enquanto o senador vai a 28%.
Na simulação de segundo turno entre os dois, a diferença cai, mas Lula segue na frente. Nos outros cenários, o petista venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).
O instituto também mediu o quanto cada pré-candidato é conhecido pelo eleitorado e qual a chance de voto, item que ajuda a entender o potencial de crescimento ou de estagnação de cada nome na corrida. Os mais rejeitados foram Flávio Bolsonaro e Lula.
Os números da pesquisa Genial/Quaest para presidente da República em 2026
A pesquisa Genial/Quaest trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados aos entrevistados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor).
Lula lidera na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 26%
- Flávio Bolsonaro (PL): 14%
- Jair Bolsonaro (PL): 1%
- Outros: 3%
- Indecisos: 54%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Lula também lidera cenário estimulado
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 28%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Heró Bezerra (PRTB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Branco/nulo/não vai votar: 8%
- Indecisos: 11%
Genial/Quaest simulou cenários de segundo turno para presidente
A pesquisa Genial/Quaest simulou quatro cenários de embate de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Branco/nulo/não vai votar: 14%
- Indecisos: 4%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 45%
- Romeu Zema (Novo): 35%
- Branco/nulo/não vai votar: 16%
- Indecisos: 4%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 36%
- Branco/nulo/não vai votar: 15%
- Indecisos: 4%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 45%
- Renan Santos (Missão): 33%
- Branco/nulo/não vai votar: 18%
- Indecisos: 4%
Conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos
A Genial/Quaest perguntou ainda se os entrevistados conhecem cada pré-candidato e se votariam nele, o que permite mapear o teto e o piso de cada campanha.
Lula
- Conhece e votaria: 47%
- Não conhece: 3%
- Conhece e não votaria: 50%
Flávio Bolsonaro
- Conhece e votaria: 38%
- Não conhece: 5%
- Conhece e não votaria: 57%
Ronaldo Caiado
- Conhece e votaria: 22%
- Não conhece: 44%
- Conhece e não votaria: 34%
Romeu Zema
- Conhece e votaria: 19%
- Não conhece: 50%
- Conhece e não votaria: 31%
Renan Santos
- Conhece e votaria: 6%
- Não conhece: 77%
- Conhece e não votaria: 17%
Joaquim Barbosa
- Conhece e votaria: 9%
- Não conhece: 73%
- Conhece e não votaria: 18%
Augusto Cury
- Conhece e votaria: 8%
- Não conhece: 76%
- Conhece e não votaria: 16%
Samara Martins
- Conhece e votaria: 3%
- Não conhece: 86%
- Conhece e não votaria: 11%
Cabo Daciolo
- Conhece e votaria: 7%
- Não conhece: 66%
- Conhece e não votaria: 27%
Edmilson Costa
- Conhece e votaria: 2%
- Não conhece: 88%
Hertz Dias
- Conhece e votaria: 1%
- Não conhece: 91%
- Conhece e não votaria: 8%
Heró Bezerra
- Conhece e votaria: 1%
- Não conhece: 89%
- Conhece e não votaria: 10%
Metodologia: A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho. O levantamento foi contratado pelo Banco Genial S.A. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Registro no TSE nº BR-07181/2026.