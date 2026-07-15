Eleições 2026

Nova pesquisa Genial/Quaest: Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Luisa Purchio - Gazeta do Povo
- Atualizado: 15/07/26 08h42
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

A Genial/Quaest divulgou nesta quarta-feira (15) uma nova pesquisa sobre as intenções de voto para presidente da República em 2026.

Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 12 pontos de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL). O petista soma 40% das intenções de voto, enquanto o senador vai a 28%.

Na simulação de segundo turno entre os dois, a diferença cai, mas Lula segue na frente. Nos outros cenários, o petista venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).

O instituto também mediu o quanto cada pré-candidato é conhecido pelo eleitorado e qual a chance de voto, item que ajuda a entender o potencial de crescimento ou de estagnação de cada nome na corrida. Os mais rejeitados foram Flávio Bolsonaro e Lula.

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Os números da pesquisa Genial/Quaest para presidente da República em 2026

A pesquisa Genial/Quaest trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados aos entrevistados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor).

Lula lidera na pesquisa espontânea

  • Lula (PT): 26%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 14%
  • Jair Bolsonaro (PL): 1%
  • Outros: 3%
  • Indecisos: 54%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Lula também lidera cenário estimulado

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 28%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Heró Bezerra (PRTB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Branco/nulo/não vai votar: 8%
  • Indecisos: 11%

Genial/Quaest simulou cenários de segundo turno para presidente

A pesquisa Genial/Quaest simulou quatro cenários de embate de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37%
  • Branco/nulo/não vai votar: 14%
  • Indecisos: 4%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 45%
  • Romeu Zema (Novo): 35%
  • Branco/nulo/não vai votar: 16%
  • Indecisos: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 45%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 36%
  • Branco/nulo/não vai votar: 15%
  • Indecisos: 4%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 45%
  • Renan Santos (Missão): 33%
  • Branco/nulo/não vai votar: 18%
  • Indecisos: 4%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos

A Genial/Quaest perguntou ainda se os entrevistados conhecem cada pré-candidato e se votariam nele, o que permite mapear o teto e o piso de cada campanha.

Lula

  • Conhece e votaria: 47%
  • Não conhece: 3%
  • Conhece e não votaria: 50%

Flávio Bolsonaro

  • Conhece e votaria: 38%
  • Não conhece: 5%
  • Conhece e não votaria: 57%

Ronaldo Caiado

  • Conhece e votaria: 22%
  • Não conhece: 44%
  • Conhece e não votaria: 34%

Romeu Zema

  • Conhece e votaria: 19%
  • Não conhece: 50%
  • Conhece e não votaria: 31%

Renan Santos

  • Conhece e votaria: 6%
  • Não conhece: 77%
  • Conhece e não votaria: 17%

Joaquim Barbosa

  • Conhece e votaria: 9%
  • Não conhece: 73%
  • Conhece e não votaria: 18%

Augusto Cury

  • Conhece e votaria: 8%
  • Não conhece: 76%
  • Conhece e não votaria: 16%

Samara Martins

  • Conhece e votaria: 3%
  • Não conhece: 86%
  • Conhece e não votaria: 11%

Cabo Daciolo

  • Conhece e votaria: 7%
  • Não conhece: 66%
  • Conhece e não votaria: 27%

Edmilson Costa

  • Conhece e votaria: 2%
  • Não conhece: 88%

Hertz Dias

  • Conhece e votaria: 1%
  • Não conhece: 91%
  • Conhece e não votaria: 8%

Heró Bezerra

  • Conhece e votaria: 1%
  • Não conhece: 89%
  • Conhece e não votaria: 10%

Metodologia: A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho. O levantamento foi contratado pelo Banco Genial S.A. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Registro no TSE nº BR-07181/2026.

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