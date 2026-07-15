Nova pesquisa Genial/Quaest: Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro

A Genial/Quaest divulgou nesta quarta-feira (15) uma nova pesquisa sobre as intenções de voto para presidente da República em 2026.

Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 12 pontos de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL). O petista soma 40% das intenções de voto, enquanto o senador vai a 28%.

Na simulação de segundo turno entre os dois, a diferença cai, mas Lula segue na frente. Nos outros cenários, o petista venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).

O instituto também mediu o quanto cada pré-candidato é conhecido pelo eleitorado e qual a chance de voto, item que ajuda a entender o potencial de crescimento ou de estagnação de cada nome na corrida. Os mais rejeitados foram Flávio Bolsonaro e Lula.

Os números da pesquisa Genial/Quaest para presidente da República em 2026

A pesquisa Genial/Quaest trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados aos entrevistados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor).

Lula lidera na pesquisa espontânea

Lula (PT): 26%

Flávio Bolsonaro (PL): 14%

Jair Bolsonaro (PL): 1%

Outros: 3%

Indecisos: 54%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Lula também lidera cenário estimulado

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 28%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Heró Bezerra (PRTB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Indecisos: 11%

Genial/Quaest simulou cenários de segundo turno para presidente

A pesquisa Genial/Quaest simulou quatro cenários de embate de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Branco/nulo/não vai votar: 14%

Indecisos: 4%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 35%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

Indecisos: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 36%

Branco/nulo/não vai votar: 15%

Indecisos: 4%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 45%

Renan Santos (Missão): 33%

Branco/nulo/não vai votar: 18%

Indecisos: 4%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos

A Genial/Quaest perguntou ainda se os entrevistados conhecem cada pré-candidato e se votariam nele, o que permite mapear o teto e o piso de cada campanha.

Lula

Conhece e votaria: 47%

Não conhece: 3%

Conhece e não votaria: 50%

Flávio Bolsonaro

Conhece e votaria: 38%

Não conhece: 5%

Conhece e não votaria: 57%

Ronaldo Caiado

Conhece e votaria: 22%

Não conhece: 44%

Conhece e não votaria: 34%

Romeu Zema

Conhece e votaria: 19%

Não conhece: 50%

Conhece e não votaria: 31%

Renan Santos

Conhece e votaria: 6%

Não conhece: 77%

Conhece e não votaria: 17%

Joaquim Barbosa

Conhece e votaria: 9%

Não conhece: 73%

Conhece e não votaria: 18%

Augusto Cury

Conhece e votaria: 8%

Não conhece: 76%

Conhece e não votaria: 16%

Samara Martins

Conhece e votaria: 3%

Não conhece: 86%

Conhece e não votaria: 11%

Cabo Daciolo

Conhece e votaria: 7%

Não conhece: 66%

Conhece e não votaria: 27%

Edmilson Costa

Conhece e votaria: 2%

Não conhece: 88%

Hertz Dias

Conhece e votaria: 1%

Não conhece: 91%

Conhece e não votaria: 8%

Heró Bezerra

Conhece e votaria: 1%

Não conhece: 89%

Conhece e não votaria: 10%

Metodologia: A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho. O levantamento foi contratado pelo Banco Genial S.A. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Registro no TSE nº BR-07181/2026.