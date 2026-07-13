Nexus/BTG Pactual divulga nova pesquisa para presidente; confira intenções de voto

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (13) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026.

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Lula lidera na pesquisa espontânea

Lula (PT): 35%

Flávio Bolsonaro (PL): 24%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Outros: 4%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 22%

Lula também fica à frente no cenário estimulado

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Romeu Zema (Novo): 4%

Joaquim Barbosa (DC): 2%

Augusto Cury (Avante): 2%

Aécio Neves (PSDB): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 47%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Nenhum/Branco/Nulo: 13%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 47%

Romeu Zema (Novo): 40%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 49%

Renan Santos (Missão): 35%

Nenhum/Branco/Nulo: 14%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Pesquisa de rejeição para presidente em 2026

Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.

Aécio Neves (PSDB): 61%

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 46%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 44%

Romeu Zema (Novo): 36%

Ronaldo Caiado (PSD): 33%

Renan Santos (Missão): 33%

Joaquim Barbosa (DC): 33%

Augusto Cury (Avante): 30%

Metodologia: 2.003 entrevistados pelo instituto Nexus entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07981/2026.