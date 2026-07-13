Nexus/BTG Pactual divulga nova pesquisa para presidente; confira intenções de voto

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (13) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026.
Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
Lula lidera na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 35%
- Flávio Bolsonaro (PL): 24%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Outros: 4%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 22%
Lula também fica à frente no cenário estimulado
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Joaquim Barbosa (DC): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Aécio Neves (PSDB): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual
Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 47%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Nenhum/Branco/Nulo: 13%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 47%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 49%
- Renan Santos (Missão): 35%
- Nenhum/Branco/Nulo: 14%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Pesquisa de rejeição para presidente em 2026
Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.
- Aécio Neves (PSDB): 61%
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
- Lula (PT): 46%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 44%
- Romeu Zema (Novo): 36%
- Ronaldo Caiado (PSD): 33%
- Renan Santos (Missão): 33%
- Joaquim Barbosa (DC): 33%
- Augusto Cury (Avante): 30%
Metodologia: 2.003 entrevistados pelo instituto Nexus entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07981/2026.