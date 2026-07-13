Eleições

Nexus/BTG Pactual divulga nova pesquisa para presidente; confira intenções de voto

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 13/07/26 16h09
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (13) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026.

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Lula lidera na pesquisa espontânea

  • Lula (PT): 35%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 24%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Outros: 4%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8%
  • Não sabe/Não respondeu: 22%

Lula também fica à frente no cenário estimulado

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 4%
  • Joaquim Barbosa (DC): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Aécio Neves (PSDB): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 47%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 47%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 13%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 47%
  • Romeu Zema (Novo): 40%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 11%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 49%
  • Renan Santos (Missão): 35%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 14%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Pesquisa de rejeição para presidente em 2026

Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.

  • Aécio Neves (PSDB): 61%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Lula (PT): 46%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 44%
  • Romeu Zema (Novo): 36%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 33%
  • Renan Santos (Missão): 33%
  • Joaquim Barbosa (DC): 33%
  • Augusto Cury (Avante): 30%

Metodologia: 2.003 entrevistados pelo instituto Nexus entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07981/2026.

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