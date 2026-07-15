Restituição automática do IR começa a ser paga hoje para 3,5 milhões

Cerca de 3,5 milhões de contribuintes começam a receber nesta quarta-feira (15) um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). O Ministério da Fazenda estima que serão pagos aproximadamente R$ 460 milhões.

As informações são da Agência Brasil.

O dinheiro será creditado diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF do contribuinte. A consulta pode ser feita pelo portal da Receita Federal no link Meu Imposto de Renda ou pelo aplicativo Receita Federal.

Têm direito à restituição os contribuintes que não entregaram a declaração de IRPF em 2025 por não estarem obrigados, mas que tiveram imposto retido na fonte durante o ano de 2024. A Receita gerou declarações simplificadas de forma automática a partir de informações já disponíveis.

Quem recebe o valor

Para receber o valor, o contribuinte deve atender aos seguintes requisitos: não estar obrigado a declarar o IRPF de 2025, não ter enviado declaração por conta própria, ter tido imposto retido na fonte em 2024, ter direito a restituição de até R$ 1 mil, estar com o CPF regular e possuir chave Pix vinculada ao CPF.

Os contribuintes contemplados também poderão acessar a declaração gerada automaticamente para conferir dados, incluir informações e fazer ajustes, se necessário.

Diferença para o lote regular

O lote especial tem cronograma próprio e não faz parte do calendário regular de restituições do IRPF 2026. Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote regular está previsto para 31 de julho.

A Receita orienta os contribuintes a utilizarem apenas os canais oficiais para consultas e acompanhamento do processo.